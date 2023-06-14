Умер художник Человека-паука и Росомахи Джон Ромита-старший

Художник комиксов о Человеке-пауке и один из создателей супергероя Росомахи Джон Ромита-старший скончался в возрасте 93 лет. Об этом сообщил его сын в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Джон Ромита-старший родился 24 января 1930 года в Нью-Йорке, свой первый комикс нарисовал в 1949-м. В начале карьеры прославился своими романтическими комиксами. В 1966 году стал основным художником главной серии о Человеке-пауке The Amazing Spider-Man и был одним из создателей таких персонажей, как Мэри Джейн Уотсон, Рино, Кингпин, Шокер и Гвен Стэйси.

Работа Джона Ромиты-старшего над Человеком-пауком считается классической и способствовала росту популярности персонажа. Также художник является одним из создателей внешнего вида другого популярного супергероя Marvel — Росомахи. В 1973 году он стал арт-директором Marvel и значительно повлиял на стиль комиксов компании в 1970-е и 1980-е годы.

Джон Ромита-старший снизил свою творческую активность в 2000-е годы. Его сын также работает для Marvel и являлся одним из художников серий про Человека-паука.

Евгений Федуненко