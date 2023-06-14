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Коммерсантъ FM
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Kantar: Apple остался самым дорогим брендом в мире

Стоимость бренда Apple за год снизилась на 7%, с $947 млрд до $880 млрд. Тем не менее он остался самым дорогим в мире по версии исследовательской компании Kantar. Согласно новому рейтингу Brandz Top 100 Most Valuable Global Brands, суммарная оценка стоимости сотни самых дорогих брендов мира сократилась на 20%, до $6,9 трлн.

Авторы доклада объясняют это сложной макроэкономической ситуацией и неуверенностью инвесторов в будущем. Но такая ситуация сказалась на оценке брендов не столь сильно, как пандемия COVID-19 в 2020 году, когда их суммарная стоимость сократилась примерно до $5 трлн.

Изменений в первой десятке рейтинга немного. Google, потерявшая 30% стоимости бренда за год, все же удержала 2-е место с показателем $577,7 млрд. На 3-й строчке расположилась Microsoft ($501,9 млрд, -18%), поменявшись местами с Amazon ($468,7 млрд, -34%). Замыкает пятерку серьезно отставший от лидеров McDonald’s ($191,1 млрд, -3%).

Покинули топ-10 бренды Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и Alibaba, которых преследуют скандалы и расследования властей, а их место в десятке заняли MasterCard и Coca-Cola. При этом производитель газированных напитков оказался единственной компанией из топ-10, чей бренд за минувший год подорожал — на 8%, до $106,1 млрд. Во всем рейтинге таких компаний оказалось всего 16. Российские бренды в рейтинг не попали.

Кирилл Сарханянц

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