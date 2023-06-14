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Коммерсантъ FM
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Железнодорожное сообщение между Россией и Абхазией приостановлено из-за повреждения путей

Движение поездов на перегоне Гагры—Цандрипш Абхазской железной дороги сегодня, 14 июня, в 7:00 было закрыто из-за неблагоприятных погодных условий, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал РЖД). Поезда, следовавшие из России в Абхазию или по обратному маршруту, задержаны.

По данным СКЖД, на станции Цандрипш задержаны на 4 часа 10 минут пассажирские поезда Санкт-Петербург—Сухуми и Москва—Сухуми. Туристический поезд «Сочи», следующий в Гагру, остановлен на станции Веселое (задержка 2 часа 40 минут). В связи с перерывом в движении на участке Гагра—Цандрипш сегодня, 14 июня, отменены четыре поезда «Ласточка», курсирующие между Гагрой и Сочи. По данным СМИ, в Абхазии в результате сильных ливней поврежден участок железной дороги в районе села Аныханста.

Анна Перова, Краснодар

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