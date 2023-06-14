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Минниханов подписал закон о Конституционном совете Татарстана

Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о Конституционном совете региона, который заменит упраздненный в прошлом году Конституционный суд республики.

Напомним, новый совет будет постоянно действующим госорганом Татарстана. Однако его решению будут обязательны к рассмотрению, а не к исполнению, а заключения совета будут отправляться не позднее чем через десять дней. Их будут получать государственные органы, органы местного самоуправления, должностные лица, и они будут обязаны рассмотреть заключения.

Закон вступит в силу через десять дней.

"Ъ-Казань"

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