Обвинение попросило приговорить бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева к 23 годам колонии

Гособвинение просит суд приговорить бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, обвиняемого в вымогательстве и покушении на убийство, к 14 годам колонии. Такое наказание попросил назначить прокурор в ходе прений в Сысертском райсуде, рассказал «Ъ-Урал» адвокат Сергей Колосовский. Кроме того, обвинение запросило, чтобы, с учетом ранее вынесенного приговора за получение взятки, вымогательство и подстрекательство к убийствам, экс-чиновник провел в колонии 23 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Виктора Контеева обвиняют в вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ), покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «ж», п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации средств (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ). Однако, по словам господина Колосовского, наказание по последним двум статьям ему не назначат из-за истечения срока давности.

Напомним, с 2014 года Виктор Контеев отбывает 18-летний срок в колонии строгого режима. Согласно фабуле уголовного дела о покушении на убийство, с марта 2009 года по май 2010 года экс-чиновник и участники созданной им организованной группы вымогали у бизнесмена Максима Краснова 25% долей ООО «Урал» (Курганская область) стоимостью 3,6 млн руб. Оно находилось в городе Петухово на границе с Казахстаном, и занималось растаможкой фур с фруктами из среднеазиатских республик, которые потом отправлялись в уральскую столиу на крупнейшую в регионе овощебазу №4. После отказа Максима Краснова, как полагают следователи, бизнесмена решили убить, но не смогли довести умысел до конца.

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