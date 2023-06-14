FinExpertiza: в России выросла доля предприятий старше пяти лет на фоне снижения числа молодых компаний

По итогам 2022 года доля предприятий, работающих на рынке свыше пяти лет, достигла 58,6%, что стало максимумом за последние шесть лет. В абсолютном выражении их число выросло на 1,4% (21,6 тыс.), до 1,52 млн. При этом доля более молодых компаний опустилась до минимальных 41,4%, сообщает FinExpertiza.

Расчеты основаны на статистике бизнес-демографии Росстата. В выборку вошли реально функционирующие предприятия, у которых оборот и средняя численность сотрудников превышают нулевые значения.

Среди отраслей особенно много компаний старше пяти лет отмечено в сфере недвижимости (операции с недвижимым имуществом; 76,8%), сельском хозяйстве (74%), энергетике (обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха; 70,8%), персональных услугах (65,9%), а также в финансах и страховании (65%). Меньше половины таких компаний выявлено только в строительной отрасли (48,4%).

Больше всего компаний старше пяти лет зафиксировано в Коми (73,2%), Калининградской (72,9%), Архангельской (71,4%), Волгоградской (70,9%) и Владимирской (70,9%) областях, Ханты-Мансийском автономном округе (70,4%), Брянской (70,3%), Мурманской (70,3%), Сахалинской (69,4%) и Костромской (69,1%) областях. Меньше всего таких предприятий — в Ингушетии (43,8%), Чечне (46,2%), Бурятии (47,4%), Москве (49,8%), Татарстане (50,6%), Смоленской области (51,7%), Тыве (53,5%), Липецкой области (53,7%), Калмыкии (54,1%) и Вологодской области (55,1%).

FinExpertiza отмечает, что возрастная структура бизнеса отличается в зависимости от географии. Компании старше пяти лет занимают максимальную долю в Республике Коми (73,2%, всего их в регионе около 6,5 тыс.), Калининградской (72,9%, 21,2 тыс.), Архангельской (71,4%, 8,4 тыс.), Волгоградской (70,9%, 15,5 тыс.) и Владимирской (70,9%, 12,3 тыс.) областях, Ханты-Мансийском автономном округе (70,4%, 15,3 тыс.), Брянской (70,3%, 7,3 тыс.), Мурманской (70,3%, 6,6 тыс.), Сахалинской (69,4%, 6,5 тыс.) и Костромской (69,1%, 6,1 тыс.) областях. Меньшая доля таких компаний — в Ингушетии (43,8%, или 1,6 тыс.), Чечне (46,2%, 3,1 тыс.), Бурятии (47,4%, 6,6 тыс.) и Москве (49,8%, 260,5 тыс.).

Лаура Кеффер