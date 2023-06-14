В Сочи закрыли пляжи из-за затоплений на фоне ливней

Из-за ливней в микрорайоне Мацеста в Сочи подтоплены домовладения на шести улицах и дороги, также поврежден газопровод, сообщил мэр города Алексей Копайгородский. Он рассказал, что решено закрыть пляжные территории до полного восстановления погоды.

По словам мэра, в районе Мацесты нарушена работа общественного транспорта. В восстановительных работах задействованы 184 человека и 42 единицы техники, информации о пострадавших нет. Господин Копайгородский заверил, что держит ситуацию на личном контроле.

«Сегодня приняли решение временно закрыть пляжные территории до полного восстановления погоды. Купание запрещено в целях обеспечения безопасности отдыхающих»,— написал мэр в Telegram.

Сегодня, 14 июня, на фоне ливней в Хостинском районе Сочи река Мацеста вышла из берегов. Были подтоплены придомовые территории и офисное здание.

Лаура Кеффер