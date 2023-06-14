В Сочи река Мацеста вышла из берегов, подтопив несколько территорий

В Хостинском районе Сочи река Мацеста вышла из берегов из-за дождей, сообщает МЧС по Краснодарскому краю. Подтоплены четыре придомовые территории и офисное здания. Информации о пострадавших нет.

«Вследствие выпадения осадков в виде дождя река Мацеста вышла из берегов, подтапливает придомовые территории по улиц Измайловская, переулка Мостовой и Лечебный, а также СНТ "Мацеста"»,— говорится в пресс-релизе (цитата по «Интерфаксу»).

Для ликвидации последствий непогоды привлечены 55 спасателей и 17 единиц техники.

Лаура Кеффер