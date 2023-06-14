Суд в Башкирии вынес приговор жительницам Магнитогорска за сбыт наркотиков

Белорецкий межрайонный суд вынес приговор двум жительницам Магнитогорска за попытку сбыть крупную партию наркотиков, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

По данным «Ъ-Уфа», это 21-летняя Анастасия Батаева и 22-летняя Наталья Букатникова.

В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору (по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), незаконном сбыте наркотических средств (п. «б» ч. 3, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотического средства (ч. 1 ст. 228 УК РФ).

Суд установил, что Анастасия Батаева в апреле 2022 года начала работать в интернет-магазине по продаже запрещенных веществ курьером-закладчиком. Через мессенджер она получала от поставщика координаты нахождения оптовой партии для дальнейшей расфасовки и продажи через тайники-закладки. Через три месяца к ней присоединилась подруга Наталья Букатникова.

Полицейские изъяли у них 56 пакетиков с наркотиком.

Подсудимые признали вину. Анастасию Батаеву приговорили к семи годам, а Наталью Букатникову — к пяти годам и одному месяцу колонии общего режима.

Майя Иванова

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