Назначены выборы губернатора Приморья

Избирательная комиссия Приморского края на своем заседании назначила выборы губернатора региона на 10 сентября. Оно прошло сегодня, 14 июня.

«Поскольку в необходимые для назначения выборов сроки, заседание законодательного собрания края не планировалось, выборы назначила избирательная комиссия», — сообщила «Ъ» ее председатель Татьяна Гладких.

В предстоящих выборах смогут принять участие только кандидаты от политических партий. Ранее заксобрание Приморья внесло поправки в избирательный кодекс региона, исключающие возможность самовыдвижения.

10 июня пленум крайкома КПРФ принял решение не выдвигать своего кандидата на предстоящих в сентябре выборах губернатора Приморья. Такой демарш коммунисты предприняли в знак протеста против массового исключения представителей от партии во вновь формируемых составах участковых избирательных комиссий. По мнению крайкома, это создает условия для фальсификации итогов голосования.

По данным «Ъ», действующий губернатор Олег Кожемяко будет выдвинут на новый срок на региональной конференции «Единой России», запланированной на 20 июня. Представители ЛДПР анонсировали выдвижение от партии депутата парламента Приморья Андрея Андрейченко. Представители других партий пока не делали соответствующих заявлений.

Напомним, предыдущие выборы главы Приморья в сентябре 2018 года сопровождались скандалом. Тогда кандидат от КПРФ, депутат заксобрания региона Андрей Ищенко баллотировался и вышел во второй тур вместе с врио главы региона единороссом Андреем Тарасенко. В решающий день голосования коммунист лидировал после обработки 95% бюллетеней, но в последний момент врио губернатора вырвался вперед. Депутат заявил о фальсификациях и объявил голодовку, во Владивостоке прошли акции в его поддержку.

Через три дня результаты выборов были признаны недействительными из-за массовых нарушений, а еще через шесть дней президент Владимир Путин назначил на пост врио главы Приморья Олега Кожемяко. Выдвигать Андрея Ищенко на повторные выборы крайком КПРФ отказался из-за «понимания того, что преодолеть муниципальный фильтр невозможно». Самостоятельно собрать нужное число подписей господин Ищенко не сумел, а Олег Кожемяко в декабре 2018 года был избран губернатором.

Алексей Чернышев, Владивосток