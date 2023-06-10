Приморское отделение КПРФ отказывается от участия в выборах губернатора

Пленум крайкома компартии принял решение не выдвигать своего кандидата на предстоящих в сентябре выборах губернатора Приморья. Такой демарш коммунисты предприняли в знак протеста против массового исключения представителей от партии во вновь формируемых составах участковых избирательных комиссий.

«За исключением Советского района Владивостока, в остальных четырех районах города коммунисты включены в состав только 15% УИК. Остальных наших кандидатов территориальные избирательные комиссий отсеяли. Мы не можем контролировать ход голосования и подсчет голосов, и поэтому в таких выборах решили не участвовать. Нам могут легко нарисовать четвертое-пятое место, чтобы дискредитировать партию»,— заявил «Ъ» первый секретарь крайкома КПРФ Анатолий Долгачев.

По его словам, за бойкот выборов губернатора проголосовали подавляющее большинство членов крайкома — 27. Против высказались только двое. Впрочем, вариант выдвижения кандидата от КПРФ все-таки остается. «Мы надеемся, что центризбирком объективно рассмотрит нашу жалобу, которая уже поступила в комиссию, и восстановит справедливость — включит кандидатов от партии в составы УИКов»,— пояснил господин Долгачев. Если решение в пользу компартии будет принято, то на запланированной на 24 июня региональной конференции КПРФ может быть выдвинут кандидат в губернаторы.

Напомним, предыдущие выборы главы Приморья в сентябре 2018 года сопровождались скандалом. Тогда кандидат от КПРФ, депутат заксобрания региона Андрей Ищенко баллотировался и вышел во второй тур вместе с врио главы региона единороссом Андреем Тарасенко. В решающий день голосования коммунист лидировал после обработки 95% бюллетеней, но в последний момент врио губернатора вырвался вперед. Депутат заявил о фальсификациях и объявил голодовку, а во Владивостоке прошли акции в его поддержку. Через три дня результаты выборов были признаны недействительными из-за массовых нарушений, а еще через шесть дней президент Владимир Путин назначил на пост врио главы Приморья Олега Кожемяко. Выдвигать Андрея Ищенко на повторные выборы крайком КПРФ отказался из-за «понимания того, что преодолеть муниципальный фильтр невозможно».

Самостоятельно собрать нужное число подписей господин Ищенко не сумел, а Олег Кожемяко в декабре 2018 года был избран губернатором. Господин Кожемяко пока публично не заявлял о намерении баллотироваться на второй срок, но президент Владимир Путин провел с ним встречу, что считается обязательным условием для повторного выдвижения.

Алексей Чернышев, Владивосток