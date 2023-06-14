Греф заявил о планах создать альтернативу оператору карт «Мир»

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что участники финансового рынка обсуждают возможность создания альтернативы для оператора карт «Мир» Национальной системе платежных карт (НСПК). По его словам, конкретных планов пока нет, но участники рынка осознают, что в этой области необходима конкуренция.

«Если мы хотим придать дальнейшее динамичное ускорение развитию платежных инструментов, конечно, нужна конкуренция. Мы обсуждаем ее с участниками рынка: два всегда лучше, чем один»,— сказал господин Греф в интервью РБК.

Господин Греф в разговоре с РБК предложил несколько вариантов развития событий. По его мнению, «было бы неплохо», если НСПК сменила свой статус или была продана участникам рынка, «либо в конце концов появился еще один рыночный игрок». Он отметил, что это бы позволило сравнивать качество услуг и влиять на ценообразование.

Герман Греф добавил, что создать новую платежную систему в рамках Сбербанка вряд ли возможно. «Для этого все-таки нужно согласие участников рынка и согласие со стороны государства, потому что сейчас многие механизмы уже созданы под одного игрока»,— отметил он.

Весной 2022 году после начала военной операции России на Украине из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard. Сейчас платежи в России обеспечивает НСПК, которая управляет платежной системой «Мир».

Олеся Павленко