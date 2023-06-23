29 июня 1613 года во время показа «Генриха VIII» в театре «Глобус» в Лондоне начался пожар, и он сгорел дотла. Театр, в котором были поставлены все великие пьесы Шекспира, был восстановлен уже в следующем году, но новых пьес Шекспир больше не писал. К 410-летию завершения карьеры великого классика английской литературы собрали отзывы о нем его современников и потомков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джон Фаед. «Уильям Шекспир», 1855

Фото: John Faed Джон Фаед. «Уильям Шекспир», 1855

Фото: John Faed

1

За исключением Гомера, я никого из великих писателей, даже сэра Вальтера Скотта, не презираю так сильно, как Шекспира, когда сопоставляю свой ум с его.

Бернард Шоу, драматург

2

Тот, кто читает Шекспира, выглядит встревоженным и начинает чувствовать себя одиноким.

Сэмюэл Джонсон, критик

3

Английский язык так усовершенствовался со времен Шекспира, что теперь многие его фразы просто не разберешь.

Джон Драйден, поэт и драматург

4

«Макбет» — произведение драматурга, которому следовало бы по крайней мере попробовать написать повесть, если бы у него хватило мастерства и терпения для этого искусства.

Джон Р. Р. Толкин

5

Ворона-выскочка, украшенная перьями, с тигровым сердцем под шкурой лицедея, он полагает, что тоже может изъясняться белыми стихами, как лучшие из нас. И швец, и жнец, и на дуде игрец, он думает, что только он и есть единственный в стране театр.

Роберт Грин, драматург

6

Имя Шекспира, будьте уверены, вознесено абсурдно высоко и непременно будет низвергнуто.

Джордж Гордон Байрон, поэт

7

Творения его суть траги-коми-лирико-пастушьи фарсы без плана, без связи в сценах, без единств; неприятная смесь высокого и низкого, трогательного и смешного, истинной и ложной остроты, забавного и бессмысленного; они исполнены таких мыслей, которые достойны мудреца, и притом такого вздора, который только шута достоин.

Вольтер, философ

8

Помню то удивленье, которое я испытал при первом чтении Шекспира. Я ожидал получить большое эстетическое наслаждение. Но, прочтя одно за другим считающиеся лучшими его произведения, я не только не испытал наслаждения, но почувствовал неотразимое отвращение, скуку и недоумение.

Лев Толстой, писатель

9

Кстати о Шекспире: его «Генрих VI» мерзость мерзостью. Только гнусное национальное чувство отвратительной гадины, называемой англичанином, могло исказить так позорно и бесчестно высокий идеал Анны д’Арк.

Виссарион Белинский, литературный критик

10

Я не могу отделаться от убежденности, что божественный Уильям — самое большое и успешное мошенничество из тех, что случались в этом много чего видавшем мире.

Генри Джеймс, писатель

11

«Если они хотят пафоса и кровищи, то надо им их дать!» — примерно так можно сформулировать внутренний импульс, который двигал молодым Шекспиром, устроившим настоящую кровавую баню в «Тите Андронике». Современный эквивалент этого можно найти у Стивена Кинга и во многих фильмах.

Гарольд Блум, литературный критик

12

Меня злит, что эти стратфордианцы, эти шекспироиды, эти негодяи пытаются встрять и использовать закон об уважении чужих святынь с выгодой для себя, понуждая всех чтить их Шекспира и считать его священным. Мы не должны с этим мириться: нас уже предостаточно.

Марк Твен, писатель

13

Пусть зритель, который наблюдает за любой из этих недавно возрожденных пьес, только спросит себя, одобрил бы он такое исполнение, если бы оно было написано современным поэтом? Я боюсь, что он обнаружит, что большая часть его аплодисментов вызвана просто звучанием имени и пустым преклонением перед древностью.

Оливер Голдсмит, писатель и драматург

14

Шекспир отнюдь не безукоризненный художник. Он слишком любит обращаться прямо к жизни и заимствовать у нее ее обыденный язык. Он забывает, что когда искусство отречется от вымысла, оно отречется от всего.

Оскар Уайльд, писатель

15

Я думаю, Шекспир велик, но мне больше интересен тот мир, в котором мы живем.

Оливер Стоун, режиссер

16

Что же представляет собою Гамлет? Он весь живет для самого себя, он эгоист; но верить в себя даже эгоист не может; верить можно только в то, что вне нас и над нами.

Иван Тургенев, писатель

17

Если бы у Шекспира был психиатр, у нас бы не было его пьес и сонетов.

Гертруда Стайн, писатель

18

Нужно признать, что при всех огромных достоинствах у него были и огромные недостатки, и если ему удавалось писать лучше всех, то случалось писать и хуже всех.

Александр Поуп, поэт

19

Мне кажется, Шекспир слишком маскулинный. У него доминируют мужчины. Пора нам обзавестись женщиной-Гамлетом и женщиной-Макбетом.

Кеннет Брана, режиссер

20

Я не понимаю его.

Людвиг Витгенштейн, философ

Составила Анна Тимохина

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