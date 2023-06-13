Брокеры попросили разморозить активы на 1 трлн рублей в российских ПИФах

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) направила в администрацию президента письмо с просьбой рассмотреть возможность «разморозки» паевых инвестиционных фондов (ПИФов) с пайщиками из «недружественных» стран. Об этом сообщили «РБК Инвестиции» и «РИА Новости» со ссылкой на письмо НАУФОР. Общий объем ПИФов, о которых идет речь в документе, в конце 2022 года составлял около 1 трлн руб.

Члены НАУФОР просят исключить применение одного из требований указа президента от 5 августа 2022 года. В соответствии с этим документом под запрет на совершение операций с ценными бумагами попадают не только иностранные лица, но и российские паевые инвестиционные фонды в случае, если среди пайщиков есть хотя бы одно иностранное лицо.

По данным НАУФОР на 31 декабря 2022 года, 244 розничных фонда имели среди владельцев инвестиционных паев иностранных лиц. При этом средняя доля иностранных лиц—владельцев инвестиционных паев составляет менее 0,24% общего количества владельцев паев (более 8,6 млн человек). Их активы в паевых инвестиционных фондах, по оценкам НАУФОР, составляют менее 0,5 млрд руб. при общем объеме этих фондов около 1 трлн руб.

Из-за принятого указа управляющие компании ПИФов, среди владельцев которых есть иностранцы, избегают совершения сделок с российскими акциями стратегических предприятий. По мнению брокеров, это снижает качество управления, приводит к финансовым убыткам, ограничивает права значительного числа российских граждан и юрлиц, инвестирующих на российском фондовом рынке, а также негативно сказывается на доверии к этому рынку.

Анастасия Ларина