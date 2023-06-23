Объективация журналистики

25 и 26 июня 1848 года в Париже были сделаны две фотографии баррикад на улице Сен-Мор во время Июньского восстания, в июле они были опубликованы в журнале L’Illustration. Это было первое появление фотографий на страницах периодической печати — именно с этих двух снимков принято отсчитывать историю фотожурналистики. За следующие 100 лет фотография позволила массовому читателю увидеть то, с чем он до этого не сталкивался лично,— от войны до подводного мира. Рассказываем про кадры, которые решили все.

Текст: Ульяна Волохова

Первые фотографии уличных беспорядков

1848

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22 июня 1848 года в Париже началось Июньское восстание. Парижские рабочие пытались отстоять одно из достижений революции 1848 года — Национальные мастерские, гарантировавшие трудоустройство безработным. Власти считали их слишком дорогими и хотели ликвидировать, а безработных мужчин отправить в армию или на тяжелые работы. Беспорядки охватили весь Париж, в городе были построены сотни баррикад, протестующие захватили оружейные склады и выступили против Национальной гвардии, отправленной подавлять восстание. Во время столкновений погибло до 1,5 тыс. человек.

На третьи сутки восстания, ранним утром 25 июня, парижский фотограф Тибо сделал снимок баррикад на улице Сен-Мор. (Улица на этой фотографии выглядит пустынной, но это, скорее всего, объясняется тем, что у первых фотоаппаратов была очень длинная выдержка, и фигуры в движении не оставались на снимке.) Ровно сутки спустя Тибо сделал второй снимок с этого же ракурса — на нем даже можно различить несколько гвардейцев, которые были отправлены зачищать улицу от протестующих. 1 июля журнал L'Illustration вышел с текстом о восстании, его сопровождали две эти фотографии. Технология книгопечатания середины XIX века не позволяла печатать непосредственно сами проявленные снимки, поэтому с них были сняты гравюры. Фотографии Тибо стали не только первыми снимками, использованными в качестве иллюстрации в прессе, первыми снимками уличных беспорядков, первыми снимками в формате «до-после», но и первыми снимками, опубликованными по идеологическим мотивам. L'Illustration был реакционным журналом, не сочувствующим революции, и два снимка, поставленных рядом, должны были служить своего рода предупреждением, что любое восстание будет безжалостно подавлено властями.

Первые фотографии войны

1855

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В 1855 году впервые в истории фотограф был командирован на войну. Непопулярная в Великобритании Крымская война шла уже более полутора лет, конца ей не предвиделось, в обществе копилось раздражение, подогреваемое репортажами из Крыма журналиста Уильяма Рассела. На страницах The Times он регулярно рассказывал о гибнущих от холеры и ран на далеком полуострове английских солдатах, о проблемах с продовольствием, вооружением и низком боевом духе. Исправить этот образ войны королевский двор отправил в Крым придворного фотографа Роджера Фентона. Получил ли он конкретные инструкции, нам неизвестно, однако, судя по тому, как отличаются его письма к родным, в которых он откровенно рассказывает о грязи, грубости и безысходности, царящих на фронте, от фотографий мирного быта, опрятных военных и эпических пейзажей, его задачей было показать войну испытанием, не сильно отличающимся по неудобствам от осенней охоты в поместье: на фотографиях не было ни одного убитого и даже раненого. Фентон пробыл в Крыму три с половиной месяца, объездил большую часть британских позиций и привез в Лондон около 350 снимков. Около десятка из них были превращены в гравюры и опубликованы в газете The Illustrated London News, а оригиналы фотографий показали на бесплатной выставке в Лондоне.

Первые фотографии погибших на войне

1862

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Первая фотография, опубликованная в прессе, на которой были запечатлены не просто солдаты и офицеры, военный лагерь или построения действующей армии, а прямое следствие войны — тела убитых солдат, появилась лишь спустя семь лет после публикации первых фотографий с фронта. Негласное правило не публиковать изображения изувеченных в сражениях тел нарушил американский журнал Harper’s Weekly. 18 октября 1862 года в нем был размещен разворот литографий, на основе восьми фотографий с поля боя при Энтитеме — одного из самых кровопролитных сражений в истории Гражданской войны в США и переломного для сил Севера. Фотографии были подписаны именем первого профессионального фотографа США Мэтью Брейди, но на самом деле сделал их не он.

Когда началась Гражданская война, Брейди решил составить ее фотолетопись и получил разрешение на съемку на передовой от Линкольна. В первый год войны он активно снимал и уходил так далеко на передовую, что несколько раз чуть не попал в плен к южанам. Продолжалось это до тех пор, пока 40-летний фотограф не начал терять зрение. От своего проекта он, однако, не отказался, а нанял 24 фотографа, оплатил им передвижные фотолаборатории и стал выполнять роль своего рода учителя и продюсера. Одним из этих фотографов был Александр Гарднер, который и сделал снимки поля боя после битвы при Энтитеме, в том числе большое количество фотографий погибших солдат. Гарднер фотографировал Гражданскую войну до ее завершения, а снимки погибших стали своего рода его специализацией. Говорят, благодаря их четкости и детальности несколько десятков семей опознали своих погибших и нашли их места захоронения. Однако документальность этих фотографий порой вызывает у исследователей сомнения — возможно, Гарднер двигал тела и менял детали для более выигрышной композиции, впрочем, так же, по всей видимости, делали большинство фотографов середины XIX века.

Первый фоторепортаж о людях за чертой бедности

1888

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В 1887 году немецкие изобретатели Адольф Мите и Йоханнес Гедике придумали простую и дешевую смесь из магния и хлората калия для пороха-вспышки. Об этой инновации узнал нью-йоркский криминальный репортер Якоб Риис. Уже более 10 лет он писал о бедственном положении самых незащищенных слоев населения Нью-Йорка — в основном о новых эмигрантах, приехавших в США за лучшей жизнью, а оказавшихся на самом ее дне,— но понимал, что его красноречия не хватает, чтобы объяснить читателям, в каких условиях живут эти люди. Отснять их быт было его давнишней мечтой, но улицы трущоб были так плотно застроены, дома такие тесные и темные, что света для фотографий не хватало,— немецкая инновация дала такую возможность. Риис нашел среди своих друзей трех единомышленников, и вчетвером они стали фотографировать и документировать закоулки, подвалы и ночлежки. 12 литографий с этих фотографий были опубликованы в выпуске газеты The Sun от 12 февраля 1888 года, а Риис продолжил свою работу в трущобах, и в конце 1889 года еще 19 фотографий в виде штрихованных рисунков опубликовал Scribner’s Magazine с сопроводительной статьей Рииса «Как живет другая половина», в которой он призывал общественность и правительство обратить внимание на проблемы трущоб. Фотографии сработали: благодаря Риису в 1901 году в Нью-Йорке был принят закон, запрещающий строительство многоквартирных домов без соблюдения санитарных норм.

Первые снимки ночной жизни животных

1906

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В начале XX века в США происходил бум натурализма, выезжать на природу для наблюдения за животными и растениями было обычным делом, и благодаря развитию фототехники модной, в частности, стала фотоохота. Здесь настоящим новатором и изобретателем оказался бывший сенатор Джордж Ширас: устав фотографировать животных при свете дня, он стал придумывать, как бы запечатлеть их ночью. Сначала он решил воспользоваться техникой ночной охоты индейцев оджибве: они использовали лодку, на носу которой устанавливали котелок с огнем,— охотник сидел сзади и стрелял в подсвеченных пламенем животных, пришедших на водопой. Ширас тоже оборудовал себе такую лодку, только вместо лука и ружья использовал фотоаппарат. Другой способ он придумал сам: Ширас делал растяжки из проволоки, животное задевало их, срабатывал механизм, приводящий в работу одновременно вспышку и затвор фотоаппарата. Так появились первые в истории фотоловушки. В 1906 году National Geographic опубликовал 74 фотографии Джорджа Шираса, впервые в истории продемонстрировав публике ночную жизнь животных.

Первая цветная фотография, снятая в России

1908

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Прокудин-Горский; Государственный музей Л. Н. Толстого Фото: Сергей Прокудин-Горский; Государственный музей Л. Н. Толстого

В 1905 году фотограф и изобретатель Сергей Прокудин-Горский запатентовал собственный сенсибилизатор, позволявший делать самые точные на тот момент по цветопередаче цветные фотографии в мире. За следующие три года он сделал несколько сотен снимков разных регионов Российской Империи — от Великого княжества Финляндского и Кавказа до Украины и окрестностей Санкт-Петербурга. Поначалу общественное внимание к этим снимкам было слабое, из-за сложности печати в периодические издания снимки Прокудина-Горского не брали, а затея издавать их в виде почтовых открыток провалилась. Все изменила одна фотография. Летом 1908 года журнал «Записки императорского Русского технического общества» впервые в истории России опубликовал цветную фотографию — портрет Льва Толстого в саду Ясной Поляны и рассказ о новом методе передачи цвета на фотографии, разработанном Прокудиным-Горским. Эта публикация принесла фотографу известность, и весной 1909 года его пригласили на встречу с Николаем II. Результатом этой встречи стала организованная при поддержке правительства многолетняя фотоэкспедиция через всю Россию — во время нее был сделан огромный массив фотографий, из которых до наших дней сохранилось порядка 2,5 тыс.

Первая цветная фотография подводного мира

1927

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Чарльз Мартин и Уильям Лонг. Фотография морского дна, 1927 Фото: Photograph by W. H. Longley And Charles Martin, National Geographic Плот с вспышкой для фотографирования морского дна, 1927 Фото: Photograph by Charles Martin Автопортрет Луи Бутана под водой, 1893 Фото: Louis Boutan Луи Бутан. Фотография морского дна, 1893 Фото: Louis Boutan Следующая фотография 1 / 4 Чарльз Мартин и Уильям Лонг. Фотография морского дна, 1927 Фото: Photograph by W. H. Longley And Charles Martin, National Geographic Плот с вспышкой для фотографирования морского дна, 1927 Фото: Photograph by Charles Martin Автопортрет Луи Бутана под водой, 1893 Фото: Louis Boutan Луи Бутан. Фотография морского дна, 1893 Фото: Louis Boutan

Впервые фотографии с изображением морского дна появились в статье о подводной съемке французского биолога Луи Бутана в The Century Illustrated Monthly Magazine в 1898 году. Он сам разработал несколько фотоаппаратов для работы под водой, но фотографии были черно-белыми и не очень четкими — несмотря на то что его аппараты были оборудованы вспышками, их мощности все-так не хватало, чтобы достаточно осветить дно под плотной водой. Первые четкие цветные фотографии были опубликованы только 30 лет спустя. В 1927 году фотограф Чарльз Мартин и ихтиолог Уильям Лонг сделали для National Geographic серию снимков дна и подводных обитателей у берегов Флориды. Для того чтобы осветить всю толщину воды до дна на поверхности моря, они установили плот, на котором взрывали за раз по нескольку фунтов магниевой вспышки — ее свет позволял осветить и сфотографировать море вглубь на 4,5 м.

Первые фотографии скрытой камерой

1928

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: bpk / Erich Salomon / Ullstein bild / Getty Images Фото: bpk / Erich Salomon / Ullstein bild / Getty Images

В 1928 году вся Германия следила за громким судебным делом — на скамье подсудимых был 18-летний Пауль Кранц, обвинявшийся в убийстве. Он и его приятель Гюнтер Шеллер решили совершить самоубийства, предварительно убив объектов своей неразделенной любви. Первая часть плана была реализована: Шеллер убил их приятеля Ганса Стефана, после чего застрелился сам. Однако Кранц, который должен был убить сестру Шеллера Хильду, от реализации своей части плана отказался и вместо этого вызвал полицию, которая в свою очередь предъявила ему обвинения в убийстве. Заседания начались 9 февраля 1928 года, из-за огромного количества желающих присутствовать в зале суда пришлось организовывать билетную систему, и чтобы дополнительно не подогревать интерес публики к и без того громкому делу, а также из-за того, что Хильда Шеллер, выступавшая свидетелем, была несовершеннолетней, фотоснимки в зале суда запретили. Однако фоторепортер Berliner Illustrirte Zeitung Эрих Заломон посчитал этот запрет необоснованным, а дело слишком резонансным и заслуживающим максимально подробного освещения, поэтому на одно из заседаний он пришел с фотокамерой, спрятанной в черный котелок. В течение заседания он непринужденно перекладывал шляпу с ноги на ногу, клал ее на подлокотники, как будто невзначай взмахивал ею в воздухе и в результате сумел снять главных действующих лиц процесса. Приставы заметили махинации фотографа и потребовали уничтожить негативы, но у Заломона на этот случай было с собой несколько запасных кассет, которые он и передал приставам для засветки, а негативы с фотографиями отнес в редакцию Berliner Illustrirte Zeitung, где их опубликовали на следующий же день. Эти фотографии сделали Заломона легендой и начали его карьеру «незаметного» фотографа — он научился так хорошо прятать фотокамеру и сливаться с толпой, что ему удавалось проникать на встречи европейских лидеров, Гаагские конференции, совещания Лиги Наций и монаршие свадьбы.

Первая фотография Земли из стратосферы

1936

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Beinecke Rare Book & Manuscript Library Фото: Beinecke Rare Book & Manuscript Library

11 ноября 1935 года в воздух поднялся пилотируемый аэростат Explorer II с двумя летчиками на борту. Это была совместная операция Воздушного флота США и Национального географического общества. Аэростат поднялся на рекордную высоту 22 тыс. м — то есть оказался в стратосфере Земли — и оставался там 80 минут. За это время был проведен ряд исследований свойств верхних слоев атмосферы, интенсивности космического излучения, распределение озона, интенсивности ультрафиолета и т. д. В том числе с борта Explorer II было сделано несколько снимков Земли. Один из них в начале 1936 года опубликовал журнал National Geographic — на нем впервые в истории оказались зафиксированы сразу несколько явлений. Во-первых, четкое разделение атмосферы Земли на тропосферу и стратосферу. Во-вторых, кривизна линии горизонта — снижение линии горизонта по бокам кадра, ставшее первым фотоподтверждением того, что Земля имеет шарообразную форму.

Первая фотография ядерного взрыва

1946

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран The San Diego Union, 1 июля 1946

Фото: The San Diego Union The San Diego Union, 1 июля 1946

Фото: The San Diego Union

Летом 1946 года США провели серию испытаний ядерного оружия в Тихом океане на атолле Бикини. Это было третье в истории применение такого оружия — первым стало испытание в Нью-Мексико 16 июля 1945 года, за ним в августе последовали бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Первое испытание было засекречено и не освещалось в прессе, про бомбардировку японских городов информации военные давали мало и тем более не предоставляли фотографий. С испытанием на Бикини дело обстояло совсем иначе. Отношения США и СССР ухудшались, и правительство совсем не хотело больше скрывать разрушительную мощь нового оружия. Пресс-релизы об испытаниях, на которых использовались бомбы мощнее взорванных над Японией, и фотографии взрывов были разосланы во все информационные агентства, и первые в истории фотографии ядерного взрыва появились на страницах газет уже 1 июля 1946 года. В дальнейшем каждое новое испытание ядерного оружия подробно освещалось в прессе, а журналистов приглашали в полноценные пресс-туры на такие учения.

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