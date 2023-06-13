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Коммерсантъ FM
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Глава EY Кармайн ди Сибио уйдет в отставку

Генеральный директор международной консалтингово-аудиторской компании EY Кармайн ди Сибио покинет свой пост летом следующего года — за год до истечения срока своих полномочий. Такое решение глава EY принял после того, как его план разделения компании на две части — консалтинговую и аудиторскую — потерпел неудачу. В апреле стало известно, что EY отказалась от разделения из-за несогласия американских партнеров с этим планом, который получил название «проект Эверест» и обсуждался топ-менеджерами EY еще с мая 2022 года.

Кармайн ди Сибио

Кармайн ди Сибио

Фото: Mike Blake / Reuters

Кармайн ди Сибио

Фото: Mike Blake / Reuters

В последнее время компании «большой четверки», в которую кроме EY входят Deloitte, KPMG и PwC, все чаще упрекают в том, что получение ими доходов от обоих видов деятельности — аудита и консалтинга — приводит к конфликту интересов и недостаточно качественной работе. Руководители 15 региональных офисов EY, в том числе американского и британского, еще к осени высказались за разделение. Далее по вопросу разделения должны были проголосовать 13 тыс. партнеров EY. На этом этапе процесс и застопорился: американские партнеры отказались поддержать план, посчитав, что компании придется затратить слишком много ресурсов, чтобы восполнить потери аудиторского подразделения от массового перехода сотрудников в новую структуру.

СМИ цитируют заявление господина ди Сибио, которое он разослал партнерам компании: «Я горжусь смелостью идеи, которую мы изложили в рамках "проекта Эверест". Эта смелость задаст вектор для развития всего нашего сектора, что станет очевидным уже в ближайшие годы. Мы бросили вызов статус-кво и задали ряд сложных вопросов. Такие действия сделают нашу организацию только лучше в долгосрочном периоде. Теперь же пришло время положить начало новому поколению руководителей».

Евгений Хвостик

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