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Коммерсантъ FM
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EY отказалась от разделения на две части

EY решила не разделять свой бизнес на две части — аудит и консалтинг, сообщает Reuters. Такое решение было принято руководителями компании после того, как американское подразделение отказалось участвовать в проекте. EY объявила о намерении выделить аудит и консалтинг в отдельные структуры в сентябре прошлого года. При этом сама идея, получившая название «проект Эверест», обсуждалась топ-менеджерами EY еще с мая 2022 года. Предполагалось, что EY сохранит аудиторский бизнес в нынешней компании, а консалтинговый выделит в отдельную структуру, которая станет публичной.

Руководители 15 региональных офисов EY, в том числе американского и британского, еще к осени высказались за разделение. Далее по вопросу разделения должны были проголосовать 13 тыс. партнеров EY. На этом этапе процесс и застопорился: американские партнеры отказались поддержать план, посчитав, что компании придется затратить слишком много ресурсов, чтобы восполнить потери аудиторского подразделения от массового перехода сотрудников в новую структуру.

В последнее время компании «большой четверки», в которую кроме EY входят Deloitte, KPMG и PwC, все чаще упрекают в том, что получение ими доходов за оба вида деятельности — аудит и консалтинг — приводит к конфликту интересов и недостаточно качественной работе. Такая критика обострилась после нескольких скандалов, в том числе связанных с банкротствами туроператора Thomas Cook и немецкой финтехкомпании Wirecard. Еще в 2020 году британский регулятор потребовал от «большой четверки» выделить аудиторский бизнес.

Кирилл Сарханянц

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