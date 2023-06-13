Суд оценил мясные предпочтения

В Ростовской области суд признал бывшего начальника исправительной колонии № 1 Алексея Черных виновным в закупке мяса по завышенным ценам. По версии следствия, по его указанию сотрудники учреждения фальсифицировали результаты торгов в пользу Зверевского мясокомбината, принадлежащего знакомым руководителя, и колония переплатила 19 млн руб. Прокуратура просила назначить подполковнику ФСИН пять лет и шесть месяцев колонии за три эпизода злоупотребления полномочиями, однако суд посчитал доказанным только один эпизод и приговорил обвиняемого к штрафу в размере годовой зарплаты. Приговор может быть обжалован.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Красносулинский районный суд Ростовской области признал бывшего врио начальника исправительной колонии №1 Алексея Черных виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении контрактов по госзакупкам (ч. 1 ст. 285.4 УК РФ). В качестве наказания его обязали выплатить штраф в размере годовой зарплаты (572 тыс. руб.), а также лишили права в течение двух лет занимать определенные должности на госслужбе.

Как ранее сообщал «Ъ-Юг», по версии следствия, экс-руководитель колонии в 2017-2018 годах поручал членам комиссии по проведению госзакупок фальсифицировать результаты торгов в пользу Зверевского мясокомбината, который принадлежал его знакомым. Госзакупки были проведены на заведомо невыгодных для учреждения условиях, поскольку стоимость продуктов была завышена, считают следователи. Причиненный бюджету ущерб оценивается в 19,1 млн руб.

В суде Алексей Черных признал вину.

В прениях прокурор просил назначить обвиняемому за три эпизода злоупотребления полномочиями пять лет и шесть месяцев колонии общего режима, штраф 600 тыс. руб., а также лишить его права занимать определенные должности на госслужбе в течение трех лет после освобождения.

Однако суд посчитал доказанным только один эпизод и приговорил экс-начальника колонии к штрафу 572 тыс. руб. и запрету занимать определенные должности на госслужбе в течение двух лет.

Алексей Черных занял пост врио начальника исправительной колонии № 1 в Зверево в сентябре 2016 года. В феврале 2019 года он перешел на аналогичную должность в колонии-поселении № 8 в поселке Садковский. В сентябре 2019 года подполковник уволился из системы ФСИН. Дело в отношении Алексея Черных было возбуждено следственным комитетом в начале 2021 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Зверевский мясокомбинат» зарегистрировано в 2012 году. В качестве бенефициара указана Елена Папазян, пост руководителя фирмы занимал Ашот Папазян. В октябре 2021 года он был осужден за два эпизода мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), совершенных в апреле-октябре 2018 года при закупках мяса колонией, которую в то время возглавлял Алексей Черных.

Предпринимателю назначено пять лет колонии общего режима, кроме того, суд взыскал с него в пользу колонии почти 8,7 млн руб.

В суде Папазян не признал вину.

За все время работы Зверевский мясокомбинат заключил 26 контрактов поставки, все они были подписаны в 2016-2018 годах с исправительной колонией № 1. Большая часть контрактов была заключена в 2018 году: тогда колония закупила у мясокомбината живой крупный рогатый скот, свиней, овец и баранов, несколько видов котлетного мяса и другое сырье для производства котлет.

В январе 2020 года налоговая служба подала в Арбитражный суд Ростовской области иск о признании ООО «Зверевский мясокомбинат» банкротом, в феврале 2021-го он был удовлетворен. В отношении фирмы открыто конкурсное производство.

Кристина Федичкина