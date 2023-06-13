Chevrolet Camaro получил спецверсию в честь гонки «24 часа Ле-Мана»

Компания Chevrolet показала особую версию спорткара Camaro, который посвящен марафону «24 часа Ле-Мана». В 2023 году в гонке принял участие сток-кар Chevrolet Camaro ZL1 1LE американского чемпионата NASCAR Cup Series.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Chevrolet Camaro ZL1 Garage 56 Edition

Фото: Chevrolet Chevrolet Camaro ZL1 Garage 56 Edition

Фото: Chevrolet

Семикратный чемпион NASCAR Cup Series американец Джимми Джонсон, чемпион Формулы 1 2009 года британец Дженсон Баттон и победитель «24 часов Ле-Мана» в общем зачете в 2010 году немец Майк Рокенфеллер успешно завершили гонку. Сам проект Garage 56 был посвящен 75-летию NASCAR.

По итогам марафона был анонсирован дорожный спорткар Chevrolet Camaro ZL1 Garage 56 Edition с особым декором. Автомобиль цвета Riptide Blue получил комплект наклеек, стилизованных под ливрею гоночного сток-кара, шильдики Garage 56 и Hendrick Motorsports, дополнительный карбоновый обвес и покрышки Goodyear Eagle F1 SuperCar.

650-сильная модификация на базе Camaro ZL1 1LE будет выпущена тиражом в 65 экземпляров. Новинка будет продаваться только в США.

Максим Вершинин

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