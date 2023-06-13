Путин подписал закон, уточняющий ограничения на выезд россиян за рубеж

Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничениях на выезд за рубеж для некоторых категорий граждан, а также уточняющий нормы о признании паспортов россиян недействительными. В частности, документ предполагает изъятие заграничных паспортов у граждан, призванных в РФ на военную службу.

Закон расширяет основания для признания загранпаспорта недействительным: его утрата, прекращение гражданства, непригодность документа, невозврат по окончании служебной командировки, смерть, факт отсутствия паспорта или его неполучение, непередача без уважительной причины паспорта гражданином РФ, право которого на выезд из России ограничено по основанию, предусмотренному законом, на хранение в уполномоченные орган или организацию, оформление паспорта на утраченном (похищенном) бланке и т. д.

Кроме того, согласно закону, человек, подлежащий призыву на военную службу и получивший повестку из военкомата, должен в течение пяти рабочих дней после получения решения об ограничении выезда из России сдать загранпаспорт на хранение в выдавшее его ведомство — миграционный отдел МВД или МФЦ. Находиться на хранении документ будет до истечения срока ограничения на выезд или до конца срока действия паспорта.

Инициатива была внесена в Госдуму правительством РФ 12 августа 2021 года. Как отмечалось в сопроводительных документах, она позволит «устранить правовую неопределенность ввиду отсутствия на законодательном уровне оснований недействительности паспорта, что снимет коррупционные риски и исключит возможность злоупотребления со стороны должностных лиц».

Александр Кислов