Вынесен приговор по делу о мошенничестве с деньгами самарского Минтранса

Бывший генеральный директор АО «Инфракап» Олеся Гладкова признана виновной в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с деньгами Минтранса Самарской области. Решение принял Ленинский районный суд Самары, сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Олеся Гладкова приговорена к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также она должна будет выплатить профильному министерству региона десять млн руб.

Ранее следствие установило, что в декабре 2018 года региональный минтранс заключил с АО «ИнфраКАП» контракт на составление прогноза интенсивности транспортных потоков при строительстве моста через Волгу с обходом Тольятти. Компания получила за свою работу десять млн руб.

Подрядчик должен был провести исследование до конца того же месяца. Но в действительности работа не проводилась, а в отчете о ее выполнении были использованы данные исследования сторонней организации.

Георгий Портнов