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В Краснодаре осуждены создатели финансовой пирамиды «Хорс-Инвест»

Прикубанский районный суд Краснодара признал местных жителей Сергея Львова, Оксану Гречку и Дениса Саляхутдинова виновными в мошенничестве со средствами вкладчиков кредитного кооператива «Хорс-Инвест» на сумму 80 млн руб., сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Суд признал, что под видом кооператива «Хорс-Инвест» была организована финансовая пирамида.

По данным суда, мошенническая схема действовала в период с августа 2014 года по июнь 2017 года. Сергей Львов являлся главой правления кооператива «Хорс-Инвест», Оксана Гречка была главным бухгалтером, а Денис Саляхутдинов занимался информационным обеспечением деятельности компании и контролировал работу дополнительного офиса «Хорс-Инвест» в Ростове-на-Дону. Руководители кооператива использовали разные предлоги для привлечения средств вкладчиков, обещая им высокие процентные выплаты и выгодные приобретения. Например, гражданам обещали вложения в высокодоходные проекты фондовых и финансовых рынков, в том числе на площадке «Форекс». Также вкладчикам рассказывали об инвестировании в развитие бизнеса по разведению кроликов, в строительство коттеджных поселков, в автомобильную программу, позволяющую пайщику на выгодных условиях приобрести автомобиль, в жилищную программу, позволяющую пайщику дешево купить жилье.

На самом деле, как установил суд, кооператив «Хорс-Инвест» не занимался инвестированием. Вкладчики получали выплаты под видом процентов за счет средств, полученных от вновь привлеченных лиц. Всего потерпевшими по делу признаны более 100 человек.

По итогам рассмотрения дела в суде Сергею Львову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 10 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Оксана Гречка осуждена на 3 года с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Денис Саляхутдинов осужден условно.

Анна Перова, Краснодар

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