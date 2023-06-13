Infineon может нарастить производство чипов в США

Германский производитель микрочипов Infineon в будущем может увеличить свое присутствие в США, чтобы соответствовать требованиям «закона о снижении инфляции». Об этом Financial Times заявил глава подразделения зеленых технологий Infineon Питер Вэйвер.

«Нам, конечно, нужно следить за тем, чтобы мы соблюдали эти правила, чтобы нас не отстранили от рынка из-за недостаточного объема выручки в США»,— заявил господин Вэйвер. По его словам, пока что руководство компании устраивает нынешнее распределение производственных мощностей по регионам, но в будущем компании «возможно придется либо перенести часть производства, либо построить новые заводы в США».

Infineon является одним из крупнейших в мире поставщиков микрочипов для автомобильной индустрии. На этот рынок приходятся 45% выручки компании. На текущий момент у Infineon семь производственных площадок в США и одна в Мексике.

Кирилл Сарханянц