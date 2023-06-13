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Коммерсантъ FM
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Роскомнадзор заказал разработку системы противодействия DDoS-атакам за 1,4 млрд рублей

Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ, подведомствен Роскомнадзору) заказал создание Национальной системы противодействия DDoS-атакам. ГРЧЦ провел закупку у единственного поставщика — у кого именно, не уточняется. Договор был заключен 25 мая, его сумма — 1 млрд 425 млн руб., срок исполнения — не позднее 12 марта 2024 года. Первым на это обратил внимание Telegram-канал «Летопись суверенного Рунета».

В числе названных в закупке целей — создание координационного центра по защите от DDoS-атак. Также необходимо провести модификацию разработанного ПО централизованной системы управления оборудованием ТСПУ (технические средства противодействия угрозам). ТСПУ — оборудование, размещаемое Роскомнадзором на сетях связи операторов, оно позволяет ему фильтровать трафик и блокировать запрещенные сайты.

Как пояснил источник Forbes, системы противодействия DDoS-атакам делятся на облачные и магистральные. Предполагается, что заказанная система ГРЧЦ будет магистрального типа. По данным двух источников издания на рынке, поставщиком системы должен выступить «Ростелеком». В «Ростелекоме» отказались комментировать информацию.

За первый квартал объем DDoS-атак в России вырос более чем на 50% по сравнению с 2022 годом. География атак расширилась, и, хотя сами они стали реже приводить к недопустимым для компаний событиям, низкие затраты хакеров позволяют им продолжать придерживаться тактики «ковровых бомбардировок» широкого спектра компаний и учреждений.

Подробности — в материале «Ъ» «Хакеры работают по площадям».

Лаура Кеффер

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