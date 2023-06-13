Число выбравших новое жилье белгородцев взамен потерянного из-за обстрелов достигло 880

На сегодняшний день из 1 755 собственников пострадавших домовладений уведомления о возможности выбрать новое жилье получили 1 453 человека. Об этом сегодня на очередном брифинге рассказала министр строительства области Оксана Козлитина. По ее словам, заявления о согласии на предоставление жилья получены уже от 1 301 собственника, заявления на конкретную квартиру или дом подписали 880 белгородцев. 62 семьям вручены ключи и более 50 жилых помещений уже готовы к передаче новым собственникам в ближайшее время. Заключено 370 контрактов с застройщиками, у которых есть как готовые, так и строящиеся жилые помещения со сроком ввода в третьем-четвертом квартале.

«За последнюю неделю видим динамику в увеличении количества людей, которые определяются с выбором жилья. В основном это связано со сроками, установленными для принятия решения о согласии на данный вид компенсации, который постановлением правительства Белгородской области № 82-пп установлен до 1 июля»,— пояснила госпожа Козлитина.

С февраля в Белгородской области начали выполнять поручения президента РФ Владимира Путина по решению жилищного вопроса граждан, которые потеряли жилье после обстрелов ВСУ. Региону было выделено 9,4 млрд руб. из федерального бюджета на приобретение и строительство новых домов и квартир.

Отметим, что на сегодня из-за продолжающихся обстрелов не оценены количество и объемы утраченного жилья по Шебекинскому горокругу и селам Козинка и Глотово Грайворонского горокруга.

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Мария Старикова