Рамзан Кадыров: бойцы батальона «Запад-Ахмат» присоединятся к обороне приграничных территорий Белгородской области

Бойцы батальона «Запад-Ахмат» Минобороны России «в тесном контакте с другими российскими подразделениями» будут задействованы в работе по предотвращению диверсионных вылазок со стороны Украины. Решение было принято в ходе встречи депутата Госдумы Адама Делимханова, губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, представителей Минобороны и Росгвардии, рассказал в своем Telegram-канале глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

«На сегодняшний день нами выработаны наиболее эффективные меры взаимодействия, которые позволят существенно усилить безопасность на приграничных территориях. Уверен, что с учетом высокой боеспособности батальона “Запад-Ахмат” поставленные перед подразделением цели будут достигнуты без особых усилий»,— отметил господин Кадыров.

Рамзан Кадыров предложил отправить на борьбу с диверсантами в Белгородской области чеченские подразделения после атаки украинскими боевиками Новой Таволжанки. Речь шла о полках и батальонах Росгвардии, Минобороны и полиции, в том числе о специальном полке имени Ахмата Кадырова МВД по Чеченской Республике, который возглавляет Замид Чалаев. «Наблюдаю за ситуацией в Белгородской области, переживаю. Верховному главнокомандующему, несомненно, виднее. Но я бы хотел напомнить, что с террористами, вторгнувшимися в Белгородскую область, можно было бы разобраться силами чеченских подразделений»,— писал господин Кадыров в Telegram.

Подробнее о том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Мария Старикова