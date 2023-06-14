Rammstein на исходе

Группа Rammstein находится в турне, которое началось после выхода ее безымянного альбома 2019 года и продолжается после релиза диска «Zeit» (2022). Все идет к тому, что по окончании нынешних гастролей коллектив закончит свое существование. Причина — агрессивное поведение фронтмена Тилля Линдемана на секс-вечеринках после концертов, о котором заявили жертвы звезды. Ситуацию оценил Игорь Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поведение 60-летнего Тилля Линдемана, и прежде мало стеснявшегося, привело Rammstein на грань распада

Фото: Santiago Bluguermann / LatinContent / Getty Images Поведение 60-летнего Тилля Линдемана, и прежде мало стеснявшегося, привело Rammstein на грань распада

Фото: Santiago Bluguermann / LatinContent / Getty Images

В конце мая фанатка Rammstein Шелби Линн рассказала в соцсетях о том, как прошла онлайн особый кастинг для девушек, желающих оказаться в первом ряду танцпартера и пообщаться с фронтменом группы во время ее пребывания в Вильнюсе. Перед концертом ее проводили за кулисы, где угостили алкоголем и предложили встретиться с Тиллем Линдеманом прямо во время шоу. Во время концерта у Шелби Линн, по ее предположению, наступило состояние наркотического опьянения. По ходу концерта ее отвели в комнату, куда зашел Линдеман, однако от близости с певцом она отказалась, что привело его в ярость. Она посетила и afterparty. Сексуального насилия не было, однако девушка выложила в сеть следы побоев, происхождение которых для нее самой осталось неясным — деталей она не помнит. В литовской полиции Шелби Линн предложили пройти тест на наркотики, он оказался отрицательным. Но дома, в Ирландии, ее все же допросили.

В исследовании газеты Die Welt, посвященном отношениям Тилля Линдемана с поклонницами, журналисты приводят аналогичные случаи, которые имели место ранее в голландском Неймегене (там под горячую руку Линдемана попала немка, которую газета называет «Сара Дж.») и в британском Кардиффе (свидетельницей событий была «Катарина Ф.»). А некая Линда К. рассказала журналистам о том, как подверглась прямому сексуальному насилию в гостиничном номере Линдемана. После твитов Шелби Линн еще несколько девушек рассказали о подобных эпизодах. Случай Шелби Линн пока единственный, на который официально обратила внимание полиция.

Во всех журналистских текстах, посвященных особым развлечениям Тилля Линдемана, упоминают «директора по кастингу» группы Rammstein Алену Макееву. Именно она вступала в переписку с девушками, желающими поближе познакомиться с певцом и украсить своим присутствием его «комнату с черными диванами и холодильником». Шелби Линн общалась непосредственно с ней. Die Welt приводит фрагмент интервью Алены Макеевой, в котором говорится, что родом она из маленькой российской деревни и что она всю жизнь мечтала о близком общении со звездами. В своем аккаунте в Instagram (социальная сеть запрещена в РФ) она действительно именует себя «директор по кастингу», обозначает свой статус «в туре с @till_lindemann_official» и размещает фото с певцом. Но теперь, после скандалов последних недель, в ответ даже на самые невинные фото она получает комментарии вроде «ты разрушила много жизней».

Группа Rammstein сделала несколько заявлений, из которых следует, что скандал излишне раздут, официального расследования нет, а Линдеман — настоящий джентльмен. Такой же точки зрения придерживается и его бывшая девушка София Томалла. В интервью Bild она назвала Линдемана мужчиной, который всегда становится на защиту женщин, и даже усомнилась в достоверности заявлений Шелби Линн.

Впрочем, самого факта секс-вечеринок никто не отрицает. О специфике досуга Тилля Линдемана “Ъ” писал 7 мая 2021 года, а годом раньше на сайте justmedia.ru появились откровения девушки, попавшей на закрытую вечеринку певца в Екатеринбурге. Как раз тогда появился клип сольного проекта Линдемана Na Chui «Till The End», после которого участницы съемок были вынуждены закрыть свои аккаунты. «Тилль — ранимый, чувствительный человек, однако в нем живет свирепый зверь,— говорил в интервью “Ъ” постоянный организатор гастролей Rammstein в России Эдуард Ратников (TCI).— Но прежде всего не стоит забывать, что он артист, шут».

На днях берлинская юридическая фирма Schertz Bergmann заявила, что все обвинения, выдвинутые против ее клиента Тилля Линдемана, не соответствуют действительности, а против женщин, которые обвинили фронтмена в домогательствах, будут приняты «юридические меры». Тем не менее сейчас в биографии Rammstein черная полоса, чернее не бывает. Концерты идут по расписанию, но первые звоночки «отмены» уже слышны. Пока группа гастролирует по родной Германии, в ходе опроса, организованного институтом рыночных и социальных исследований INSA, 45% респондентов высказались за остановку турне «до выяснения всех обстоятельств». Вряд ли кто-то отменит концерты, слишком уж сложно остановить эту машину. Однако издательство Kiepenheuer & Witsch, выпустившее две книги певца, уже заявило о прекращении сотрудничества с Линдеманом.

По информации источников “Ъ”, близких к группе, поведение Линдемана давно не вызывает симпатии у коллег. Rammstein могли распасться уже несколько лет назад, и все же альбом 2019 года имел огромный успех по всему миру, а «Zeit», придуманный в период пандемии, поразил публику мрачными пророчествами и актуальными поэтическими прозрениями. Билеты на нынешние шоу раскупаются полностью. Rammstein не только грандиозная стадионная группа — они остаются одной из самых сплоченных и результативных сочинительских команд в современной музыке. Rammstein поют о времени так, что люди по всему миру действительно хотят их слышать, даже несмотря на то, что поют они исключительно по-немецки. Будет жаль, если после нынешнего турне группа распадется. Впрочем, Тилль Линдеман без работы не останется. Билеты на его осенне-зимний сольный тур находятся в продаже, на некоторых концертах уже аншлаг. Остается только следить за тем, как далеко зайдет «отмена» артиста.