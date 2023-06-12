Нюта Федермессер: фонду «Вера» отказали в льготах в Петербурге после заявления о смерти подопечных в интернате №10

Основатель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер рассказала, что фонду начали отказывать в новых контрактах и льготах в Санкт-Петербурге. Она считает, что это произошло после ее публичного заявления о смерти подопечных психоневрологического интерната (ПНИ) №10.

В разговоре с «Фонтанкой» Нюта Федермессер сообщила, что фонду отказывают в пользовании помещениями, в размещении социальной рекламы, в бесплатном проезде по магистрали «Западный скоростной диаметр» для своего медицинского транспорта. «Одна из чиновниц в личной беседе прямо сказала: "Это вам за скандал с ПНИ"», — рассказала госпожа Федермессер.

Директор фонда «Перспективы» Екатерина Таранченко сказала, что с недавнего времени ПНИ Санкт-Петербурга отказались пускать сотрудников и волонтеров фонда к подопечным интерната без официального договора.

«Проекты таких договоров мы предлагали руководству ПНИ еще несколько лет назад, но обсуждать их тогда никто не стал. А теперь мы с каждым интернатом отдельно согласовываем условия договоров. И оказалось, что это можно делать бесконечно. А пока договор не заключен, волонтеров пускают, что называется, с боем»,— сказала «Фонтанке» госпожа Таранченко.

В апреле Нюта Федермессер опубликовала видеообращение, в котором заявила, что в ПНИ №10 умерло семь подопечных. Она говорила, что «интернат недоукомплектован кадрами», дети истощены, у них наблюдается белково-энергетическая недостаточность. При этом она указала, что волонтеров города, которые могли бы посодействовать, «практически не пускают в интернаты».

Впоследствии ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура организовала проверку интернета. Как пишет «Фонтанка», по итогам проверки нарушений условий содержания в интернате не выявили. Однако следствие обнаружило нарушения пожарной и пищевой безопасности, а также отсутствие работы по комплектованию штата.

Лусине Баласян