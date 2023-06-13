«Зенит» против сборной России

Российский футбольный союз (РФС) объявил составы на ретро-матч, в котором встретятся легенды «Зенита» и сборной России. Игра пройдет 15 июня на «Газпром Арене» и будет посвящена 15-летней годовщине памятных побед для отечественного футбола: сине-бело-голубые весной 2008-го выиграли Кубок УЕФА, а сборная России летом того же года завоевала бронзу на чемпионате Европы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российский футбольный союз продолжает придумывать различные акции, чтобы болельщикам не было так скучно

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Российский футбольный союз продолжает придумывать различные акции, чтобы болельщикам не было так скучно

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Российский футбольный союз продолжает придумывать различные акции, чтобы болельщикам не было так скучно. В межсезонье скука поклонников футбола бывает особенно сильной, даже переходящей в тоску. В любом случае в первый месяц лета в нашем футболе не проводится никаких турниров. И если раньше болельщики могли «утолять голод», получая новости с трансферного рынка — кто куда ушел и пришел — то сейчас и такой информации немного. Потому что нет еврокубков, нет привычного предвкушения нового сезона. Поэтому в том числе проводятся различные мероприятия, меняется формат Кубка России, который в воскресенье завершился финальным матчем между ЦСКА и «Краснодаром» в Лужниках.

Теперь стало известно, что 15 июня на «Газпром Арене» состоится ретро-матч с участием легендарных футболистов «Зенита» и сборной России разных лет. Повод — прошло 15 лет с тех пор, как петербургская команда победила в Кубке УЕФА впервые в своей истории, а сборная страны — взяла бронзу на чемпионате Европы. Все случилось в 2008 году. Интересно, что матчей за третье место на Евро не проводится. По умолчанию считается, что те, кто проиграли в полуфиналах,— обладатели бронзовых медалей. Наши футболисты такие награды получили. В полуфинале россияне тогда уступили Испании, как и в первом матче группового турнира. «Красная фурия» выиграла турнир. А самым ярким воспоминанием для российских болельщиков стала победа нашей команды над Голландией в четвертьфинальном матче 3:1. После нее Андрей Аршавин, форвард «Зенита», один из героев игры, сказал: «Сегодня один голландец переиграл одиннадцать голландцев». Тренером сборной России был Гус Хиддинк, специалист из Нидерландов.

Что касается «Зенита», то его тренировал в тот год другой голландский тренер — Дик Адвокат. Он привел сине-бело-голубых к победе в Кубке УЕФА. Это была первая победа «Зенита» в Европе. Еще с Адвокатом петербургский клуб выиграл чуть позже Суперкубок УЕФА, победив в матче за этот трофей английский «Манчестер Юнайтед». А на пути к победе в Кубке УЕФА «Зенит» прошел такие сильные клубы, как французский «Олимпик», испанский «Вильярреал», немецкие «Байер» и «Баварию». В финале, состоявшемся в «Манчестере», был обыгран шотландский «Глазго Рейнджерс» со счетом 2:0. Это был «золотой век» сине-бело-голубых. Он, можно сказать, и сейчас продолжается, но уже в местных масштабах. Под руководством Сергея Семака «Зенит» выиграл в минувшем сезоне пятый подряд чемпионский титул. Всего титулов за победу в отечественных чемпионатах стало десять, за что сине-бело-голубые получили вторую звезду. А первое российское чемпионство команда завоевала под руководством Дика Адвоката — случилось это в 2007 году.

Изначально была идея позвать на роль главных тренеров команд в ретро-матче Гуса Хиддинка и Дика Адвоката. Это было бы красиво. И, наверное, осуществимо, если бы на дворе были другие времена. По составу «Зенита», объявленному на «Матч легенд», тоже видно, как на событие повлияла политика. Например, в нем нет защитника из Хорватии Ивицы Крижанаца, игроков из Южной Кореи Ким дон Джина и Ли Хо, участвовавших в Кубке УЕФА. Правда, есть украинец Анатолий Тимощук. Он был капитаном того «Зенита», а сейчас работает в тренерском штабе петербургской команды. Зато есть в составе турок Фатих Текке, а также серб Милан Вьештица, игравший за «Зенит» в середине нулевых. Заявлены главные звезды петербургского футбола тех лет: Вячеслав Малафеев, Игорь Денисов, Андрей Аршавин, Александр Кержаков, уехавший в 2007 году из «Зенита» играть за испанскую «Севилью». Им составят компанию Александр Анюков, Константин Зырянов, Виктор Файзулин, Роман Широков. Тренерами петербургской команды назначены Михаил Бирюков, Анатолий Давыдов — чемпионы СССР 1984 года в составе «Зенита».

В составе легенд сборной России можно увидеть немало любопытных фамилий. Например, Владимир Быстров. Он, играя за национальную команду той поры, представлял московский «Спартак», куда его продали из «Зенита» в 2005 году. За соперников сине-бело-голубых сыграют Егор Титов и Евгений Алдонин, участвовавшие в отборочных матчах чемпионата Европы 2008 года, а также Дмитрий Аленичев, завершивший карьеру в национальной команде еще раньше. На поле также выйдут такие известные футболисты, как Владимир Габулов, Юрий Жирков, Роман Павлюченко, Игорь Семшов. Отсутствует в списках Сергей Семак — нынешний тренер «Зенита». Тренеры сборной России этого образца — Игорь Корнеев и Александр Бородюк, оба были в штабе Гуса Хиддинка.

Кирилл Легков