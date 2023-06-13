«Еврострой» приглашает туристов

ГК «Еврострой» открывает новое направление бизнеса: сегодня, 13 июня, на Вязовой улице компания запускает бутик-отель «Крестовский апарт». Инвестиции в проект составили 370 млн рублей. В здании расположено 19 апартаментов для долгосрочной и краткосрочной аренды. В планах компании открытие в ближайшее время еще двух отелей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бутик-отель «Крестовский апарт» интегрирован в состав жилого комплекса «Олимпийская деревня» на Вязовой улице, 10

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Бутик-отель «Крестовский апарт» интегрирован в состав жилого комплекса «Олимпийская деревня» на Вязовой улице, 10

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщили в компании, отель на Вязовой включает в себя 19 апартаментов площадью от 38 до 115 кв. м, предназначенных как для краткосрочного, так и для долгосрочного пребывания. Объект интегрирован в состав жилого комплекса «Олимпийская деревня» на Вязовой улице, 10, построенного ГК «Еврострой» в 2007 году. Для гостей и арендаторов предусмотрен отдельный вход.

Ранее в здании бутик-отеля располагалось кафе и офисы «Евростроя», однако руководство компании решило реконструировать объект. Объем инвестиций в переделку помещений оценивается в компании в 370 млн рублей. Срок окупаемости — десять лет. Оператором отеля выступит дочерняя структура ГК «Еврострой».

Как сообщила генеральный директор ГК «Еврострой» Оксана Кравцова, в ближайшей перспективе компания откроет еще два бутик-отеля в составе своих объектов. Первый расположится в клубном доме «Приоритет» на Воскресенской набережной, 32. В нем разместятся девять элитных апартаментов с отдельным входом, дизайнерской отделкой и панорамными видами на Неву и Петропавловский собор. Еще один бутик-отель планируется открыть в следующем году во внутреннем флигеле проекта «Мадонна Бенуа» на Малом проспекте Петроградской стороны.

На данный момент на рынке города, по словам руководителя департамента исследований Nikoliers в Санкт-Петербурге Алины Базаевой, отсутствуют классифицированные апарт-отели категории «пять звезд», находящиеся под управлением оператора, который предоставляет конечным пользователям недвижимости гостиничный сервис. «В Петербурге сегодня в структуре предложения преобладают сервисные объекты классов "комфорт" и "бизнес", а в Москве — объекты премиальных классов. При этом в Москве на данный момент развитие сервисного формата идет по пути создания премиальных и "брендированных" резиденций, находящихся под управлением собственников. Тогда как Петербург стал основным кластером классифицированных апарт-отелей среднего ценового сегмента ("три звезды" и "четыре звезды")»,— комментирует госпожа Базаева. По ее словам, все готовые элитные проекты в городе относятся к несервисным, которые позиционируются как комплексы для постоянного проживания, с преобладанием в квартирографии крупногабаритных квартир, и с качественной инфраструктурой для постоянного проживания семьи. «Несервисные премиальные апартаменты часто являются объектами реконструкции или точечного строительства в бескомпромиссных и уникальных локациях и становятся объектами так называемой "трофейной недвижимости"»,— добавляет эксперт. Алина Базаева отмечает, что в центре города практически не осталось мест для строительства элитной недвижимости, поэтому те проекты, которые уже есть на рынке, закрывают имеющийся невысокий спрос. По ее мнению, премиальные апартаменты можно считать конкурентами квартирам, а не гостиницам.

Генеральный директор «МК-Элит» Петр Войчинский говорит: «Сдача элитных квартир в аренду — не бизнес, как и собственно покупка недвижимости такого класса. 4–5% годовых — не та прибыль, о которой можно говорить как о значимом источнике дохода. В среднем в год, по нашим данным, в Петербурге сдается около 250 элитных квартир. Средняя цена арендуемого жилья сегодня — около 3 тыс. рублей за "квадрат" в месяц, у нас только что было несколько таких сделок. Арендодатели предпочитают сдавать на максимально длительный срок — от двух лет».

Надежда Ярмула