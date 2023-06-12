Второй арест банкира не прошел с первой попытки

Как стало известно «Ъ», следствие повторно объявило в международный розыск и добивается сейчас заочного ареста бывшего владельца банка «Мастер-Капитал» и спонсора раллийной команды «КАМАЗ-мастер» Феликса Бажанова. Ему вменяется в вину особо крупное мошенничество, совершенное с акциями крупнейшего российского предприятия по производству электровакуумных приборов АО «Плутон». Давно живущий за границей Феликс Бажанов ранее избежал ответственности за хищение средств своего банка на сумму 2,3 млрд руб. Проигнорировал он и судебный процесс, на котором получили сроки его подельники. Таким образом, и разбирательство по его второму уголовному делу отставного банкира вряд ли заинтересует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший собственник банка «Мастер-Капитал» Феликс Бажанов

Фото: администрация губернатора Калужской области Бывший собственник банка «Мастер-Капитал» Феликс Бажанов

Фото: администрация губернатора Калужской области

Феликс Бажанов был заочно арестован Тверским райсудом Москвы по ходатайству следователя ГСУ ГУ МВД по Москве еще в апреле этого года, однако Мосгорсуд решение не утвердил, порекомендовав первой инстанции рассмотреть вопрос повторно. Проблема возникла из-за того, что следствие и суды просто запутались в своих претензиях к фигуранту, сбежавшему в Европу еще пять лет назад и с тех пор не выходившему на связь с правоохранителями.

Летом 2020 года, когда экс-банкир впервые стал обвиняемым в хищении средств принадлежавшего ему банка (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сопровождавшие расследование уголовного дела сотрудники ФСБ РФ подготовили процедуру ареста фигуранта по всем правилам. По их материалам Феликс Бажанов был объявлен сначала в федеральный, потом в международный розыск, и только после этого Тверской райсуд заочно арестовал беглеца на два месяца, причем этот срок должен был рассчитываться с момента его поимки или экстрадиции.

Весной этого года, после возбуждения в отношении экс-банкира второго уголовного дела, полиция сочла, что для избрания и без того уже арестованному и разыскиваемому фигуранту в качестве меры пресечения еще одного заочного ареста достаточно будет объявить его в федеральный розыск. Но ошиблась. Тверской райсуд ходатайство удовлетворил, а в городском после обращения туда представителей Феликса Бажанова решение забраковали. «Два уголовных дела полиция не объединила,— пояснили “Ъ” в районном суде,— поэтому всю процедуру, предшествующую заочному аресту обвиняемого, следствию нужно будет пройти заново».

Стоит отметить, что весомый аргумент в пользу отмены ареста представил Мосгорсуду и защитник фигуранта.

Участвующий в деле по назначению адвокат, не имевший возможности связаться со своим клиентом даже в телефонном режиме, обратил внимание на то, что при возбуждении уголовного дела следователь оформил заочно обвиняемому подписку о невыезде.

«С момента избрания этой меры пресечения мой клиент ее ни разу не нарушил,— пояснил защитник в своей жалобе в Мосгорсуд.— А следовательно, и менять ее на более строгую не было никаких оснований».

Что именно инкриминирует полиция Феликсу Бажанову на этот раз, до конца не ясно. По данным одного близкого к следствию источника «Ъ», речь идет о приобретении бизнесменом еще в начале 2000-х годов АО «Плутон» — крупнейшего в России производственного объединения по выпуску электровакуумных приборов военного и гражданского назначения. Его купила сначала официально принадлежавшая бизнесмену группа компаний ОАО «Объединение "Мастер"», затем «Плутон» перешел к ООО «Профконсалт», вероятно аффилированному с Феликсом Бажановым. Благодаря этой притворной, как полагает следствие, сделке стратегически значимое предприятие едва не лишилось всех своих активов, и только в апреле этого года Генпрокуратуре удалось добиться возврата акций «Плутона» государству через Арбитражный суд Москвы. Тогда же московская полиция возбудила второе уголовное дело о мошенничестве, предположив, что организатором аферы с акциями завода был именно Феликс Бажаев.

Другим поводом для возбуждения второго уголовного дела, по данным собеседника «Ъ», могло стать исчезновение кредита на сумму €185 млн, выданного объединению «Мастер» Внешэкономбанком в 2010 году.

Деньги были взяты на поставку оборудования для строящегося цементного завода в Калуге, однако это предприятие так и не заработало, а в марте 2019 года объявил себя банкротом и сам «Мастер». До последнего времени кредитор пытался вернуть свои средства через арбитражи, а после вмешательства в спор ГСУ ГУ МВД дело о невозвращенном кредите вполне могло стать и уголовным.

Напомним, московская полиция впервые заинтересовалась Феликсом Бажановым в декабре 2018 года, через шесть месяцев после отзыва лицензии у его банка «Мастер-Капитал». Тогда было установлено, что кредитное учреждение осталось должно своим кредиторам около 2,3 млрд руб., а все эти средства были похищены руководством «Мастер-Капитала». Банк «обслуживал интересы его собственника и кредитовал прямо или косвенно связанных с ним заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность и не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность»,— говорилось в материалах возбужденного полицией уголовного дела.

Его фигурантами стали председатель правления «Мастер-Капитала» Владимир Викторов и еще два топ-менеджера банка. Своей вины они так и не признали. По версии Владимира Викторова, все сомнительные кредиты он выдавал «по прямому указанию собственника, не мог ему перечить и понятия не имел о том, что деньги могут быть похищены». Адвокат Владимира Викторова Константин Мусман, в свою очередь, убеждал следствие в том, что кредиты выдавались не фирмам-однодневкам, а солидным коммерческим организациям, «работающим по 20 лет и имеющим миллиардные обороты». Почему клиенты «Мастер-Капитала» вдруг перестали обслуживать свои долги, а выданные им деньги оказались на зарубежных счетах, по мнению защитника Мусмана, следовало бы спросить у экс-владельца банка Бажанова.

Однако сделать это ни следствию, ни Замоскворецкому райсуду, разбиравшемуся с уголовным делом о крахе «Мастер-Капитала» с января по июнь прошлого года, не удалось. Бывший хозяин «Объединения "Мастер"» и многолетний спонсор одноименной раллийной команды российских «КамАЗов» уехал с семьей в Европу незадолго до возбуждения уголовного дела и больше не выходил на связь даже со своими адвокатами. Бывшие топ-менеджеры банка получили от суда реальные, но небольшие сроки заключения. Сейчас уже все они вышли на свободу.

Сергей Машкин