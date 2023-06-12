В петербургском аэропорту Пулково задержали рейс из-за пчел

В петербургском аэропорту Пулково произошла задержка рейсов из-за нашествия пчел. Как сообщили днем 12 июня очевидцы в соцсетях, не мог вылететь по расписанию самолет в Казань авиакомпании Nord Wind, пишет 78.ru. Когда к борту подогнали трап, его сразу же облепил рой пчел. Рейс отложили, трап решено было заменить, так как запускать по нему пассажиров было небезопасно.

В пресс-службе Пулково «Ъ» заверили, что инцидент если и имел место, то никак не повлиял на работу аэропорта. Никаких чрезвычайных ситуаций там зафиксировано не было.

«Самолет Nord Wind вылетел в 13:16 в штатном режиме. Все подробности нужно уточнять у авиакомпании»,— отметили в пресс-службе аэропорта.

С представителями Nord Wind к моменту подготовки материала связаться не удалось.

Между тем, по данным СМИ, по аналогичной причине в Пулково также задержали рейс в Москву.

Андрей Цедрик, Санкт-Петербург