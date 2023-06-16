TANK Gourmet в городах России

Бренд премиальных внедорожников TANK и национальная ресторанная премия WhereToEat придумали совместное гастрономическое событие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гастрономический сет от Алексея Алексеева

Фото: ресторан Futurist Гастрономический сет от Алексея Алексеева

Фото: ресторан Futurist

Фестиваль TANK Gourmet пройдет в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. Авторские сеты шеф-поваров рейтинга WhereToEat, вдохновленные идеологией бренда, будут представлены на специальных ужинах, организованных для клиентов и друзей бренда в формате chef’s table. А для всех желающих фестивальные сет-меню будут доступны в течение двух недель.

В основе идеи гастросетов заложена философия бренда TANK, которая построена на сочетании противоположностей. Поэтому шеф-повара совмещают в своих блюдах разные текстуры, контрастные вкусы и дополняют их азиатскими нотами. Фестиваль начался в Петербурге, в новом ресторане Futurist. Шеф-повар Алексей Алексеев приготовил сет из пяти перемен: тарталетку с гребешком и маринованной тапиокой в соусе шисо; севиче из лосося с соусом халапеньо; артишок с маринованной щучьей икрой;, пирог с камчатским крабом и азиатским соусом; медовые вафли с кокосовым муссом и цедрой каламанси.

Попробовать фестивальные блюда можно будет по 23 июня. Затем действо «переедет» в Екатеринбург, в ресторан Kitchen во главе с шеф-поваром Сергеем Мирошниковым, одним из идеологов проекта АУК (Аутентичной уральской кухни). Заключительной локацией станет Москва и недавно открывшийся ресторан современной российской кухни «Айна» с шеф-поваром Дмитрием Нечитайловым и бренд-шефом Глебом Гайгером.