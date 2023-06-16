Завтраки в Mio

Бар-бистро Mio открывает летнюю веранду с видом на колоннаду Казанского собора и запускает меню завтраков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ресторан Mio Фото: ресторан Mio

Тем, кто не мыслит утро без каш, бренд-шеф Франческо Барбато предлагает овсянку или рисовую на молоке, а также подает гречневую кашу с яйцом пашот. Кстати, яйцам в меню уделено большое внимание. Их подают с зеленым салатом, страчателлой и креветками, взбивают в пышную фриттату с томатами и картофелем или в омлет с рикоттой и трюфелем, взбалтывают в скрембл с трюфельным бри и лососем.

Для любителей сладкого — сырники с голубикой и сметаной, панкейки с кремом из маскарпоне, клубничным соусом и ягодами, нежный десерт с манго и чиа, классические и шоколадные круассаны.