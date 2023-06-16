Итальянский подход в Jerome

Шеф-повар ресторана Jerome Алессандро Кария обновил меню. Теперь здесь готовят немало блюд на компанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ригатони с лангустином

Фото: ресторан Jerome Ригатони с лангустином

Фото: ресторан Jerome

Среди таких новинок — корейка ягненка на гриле с хрустящим картофелем; стейк рибай, приготовленный по мотивам тосканской бистекки; сибас в соли и фирменный осьминог на гриле, как в ресторанах побережья Италии. Для любителей пасты делают сочные ригатони с лангустином; здесь можно попробовать также

вителло тоннато, пармиджано и другие хиты Апеннинского полуострова.

Jerome — ресторан итальянской кухни, где собраны аутентичные рецепты с современными акцентами. В меню — дорада с припущенным шпинатом, паста с осьминогом, холодный томатный суп со страчателлой, а фирменный черешневый десерт за семь лет существования ресторана стал уже хитом.

Концепция винной карты — селекция вин из современного авангарда и классики, звезд виноделия и небольших самобытных хозяйств — от рекольтантов Шампани до ливанских автохтонов. Особое внимание уделяется гармонии вин с кухней ресторана.

Зося Пашковская