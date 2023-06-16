Бистро с концепцией

На территории Demetra Art Hotel открылось новое заведение — Bistrot 44. До этого здесь был ресторан «Нож слева, вилка справа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ресторан Bistrot 44 Фото: ресторан Bistrot 44

Концепция Bistrot 44 состоит из трех направлений: завтраки, антипасти и мясной бар, блюда по меню а-ля карт. Меню разработал шеф-повар Владислав Владыкин (Bourgeois Bohemians). В разделе закусок — например, свекла в трех текстурах с подкопченной рикоттой; салат с томленой говядиной, картофелем стоун и маринованным патиссоном; тартары из говядины или креветок. Супы — из бычьих хвостов и диетический грибной clean eating без приправ и усилителей вкуса. В качестве основных блюд здесь подают жареный гребешок с пюре из моркови и цитрусовых; куриный рулет с пюре из сельдерея и сырным соусом; мраморную говядину с трюфелем и фундуком.

Антипасти и мясной бар предназначены для легкого перекуса с бокалом вина или вечернего аперитива. Среди закусок — мидии, оливки, овощи рыба, сыр раклет, изготовленный в России. В мясном баре — хамон из Курской области, деликатесы и различные соусы к ним.

Барную карту составил шеф-сомелье Григорий Крылов (Nevesomost, Jerome). В коллекции — классические и авангардные вина.

Над оформлением интерьера в духе северного модерна работала дизайнер Алена Светлица (Art Space Buro). От бывшего заведения здесь оставили стеклянное панно с цветочным узором на потолке.

Зося Пашковская