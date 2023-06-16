Новое спа-пространство

В Dom Boutique Hotel открылся акватермальный комплекс Spa Lounge с отделкой из натурального мрамора. Он включает в себя турецкий хаммам со звездным небом, инфракрасную сауну и аквазону с тропическим душем и душем-водопадом. В первой половине дня Spa Lounge открыт только для гостей отеля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: SPA LOUNGE Фото: SPA LOUNGE

Dom Boutique Hotel имеет удачную локацию: он расположен рядом с набережной Фонтанки, напротив Летнего сада. Интерьеры напоминают об атмосфере частного английского дома и создавались мастерами британского бюро Project Orange. Всего в отеле 59 номеров, декорированных в тенденциях современного дизайна, лаундж-библиотека, ресторан, конференц-залы, спортивный зал.

Альбина Самойлова