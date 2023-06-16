Пять звезд в Сестрорецке

На территории загородного комплекса «Золотой ручей» в Сестрорецке открылся пятизвездочный отель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: комплекс «Золотой ручей» Фото: комплекс «Золотой ручей»

14 номеров категорий стандарт, люкс и премиум-люкс выполнены в авторском дизайне, отражающем «философию эстетики и красоты». Интерактивные системы управления и контроля за состоянием всех зон помещений помогают создать комфортную среду. Часть номеров оснащена крытыми террасами.

В основе концепции отеля — стремление отвечать тенденциям современного отдыха. Одним из таких аспектов является забота о качественном сне. Под запрос гостям предоставляются аромаподушки из мяты и мелиссы, антистресс-одеяла, в каждом номере есть блэкаут-шторы.

При бронировании номера любой категории гостям комплиментарно предлагается двухразовое посещение аквакомплекса и завтрак в двухуровневом ресторане «GOSTЬ». На территории комплекса работают спа-центр, теннисные корты и фитнес-клуб.

Альбина Самойлова