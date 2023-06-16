С дивана на диван и отпуск по обмену

Хостовое жилье, то есть «от хозяина»,— это один из способов не только сэкономить на путешествии, но и познакомиться и пообщаться с людьми из разных стран. Причем пользуются такими вариантами далеко не только молодые люди.

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Каучсерфинг в переводе означает «с дивана на диван» и является сервисом поиска и предоставления бесплатного жилья в той или иной стране. История создания этого проекта описана в онлайн-медиа Perito. Идея пришла к Кейси Фентону, американскому предпринимателю, в 2000 году, когда он уже с билетом на самолет до Исландии не мог найти место для ночлега. Фентон написал более 1500 писем студентам с просьбой остановиться у них на несколько дней. В ходе переписки он и познакомился с теми, кто готов был принять его у себя и показать местность. После поездки он принял решение отказаться от услуг туристической индустрии и разработал веб-сайт, который смог заменить ему все необходимое без лишних хлопот. Официальный ресурс couchsurfing.com стартовал в 2003 году, существует и русскоязычная версия.

Сегодня это направление туризма активно набирает популярность среди путешественников. Также вполне реально путешествовать с детьми, многие люди принимают в гости целые семьи. Сообщество каучсерферов состоит из 14 млн людей по всему миру. В рамках проекта участники могут не только находить бесплатное жилье во время путешествий, но и принимать гостей из разных стран у себя дома. Стоит отметить, что решение о предоставлении своего жилья в ответ добровольное и необязательное для каждого участника. Платформой можно пользоваться и бесплатно, но с ограничениями на отправку запросов и сообщений — десять в неделю.

Для того чтобы снять жилье было проще, нужно подробнее расписать личную информации о себе, о своих увлечениях и взглядах на жизнь. Также чем больше отправленных запросов, тем выше вероятность найти хоста. Чтобы избежать недоразумений, приглашающая сторона сообщает, кого она готова принять и какие условия необходимо соблюдать.

Аналоговым сервисом считается сайт bewelcome.org, который насчитывает 130 тыс. пользователей. Это простой и удобный сайт с поддержкой русского языка. Функционирует благодаря работе волонтеров, поэтому путешественники могут пользоваться им бесплатно. В остальном условия использования сайта идентичны платформе couchsurfing.com.

Меняться домами

Кроме каучсерфинга, популярностью пользуется еще один вид размещения в путешествиях — обмен домами. Эта платформа объединяет людей со всего мира, которые готовы обменяться жильем на время отпуска, что позволяет наслаждаться уютом и аутентичной обстановкой, не переплачивая за гостиницы. Некоторых путешественников на такой вид отдыха подбила романтическая комедия «Отпуск по обмену», где главные героини меняются жильем, проводят Рождество в необычной обстановке и находят свою любовь. Так и блогер Грэйс Гэньон в 2021 году разместила видео в своем аккаунте на одной из соцсетей, предлагая жителям Великобритании возможность обмена жилья на зимние каникулы. Это вызвало интерес у пользователей, и многие присоединились к инициативе, поделившись своими планами зимнего отпуска. В России есть бесплатный сервис obmendomami.ru. Здесь можно найти варианты как в пределах России, так и в других странах: в Турции, Испании, Индонезии, Белоруссии и других.

На интернет-платформе «Большой город» своими впечатлениями делится Елена, жительница Петербурга: «Я не представляю, как посчитать, сколько я сэкономила благодаря путешествиям по обмену. Во многие города и страны я бы никогда и не поехала, если бы у меня не было там вариантов пожить бесплатно. А так обмен подворачивался, и я отправлялась в Италию, Черногорию, Амстердам». Путешественница Юлия из Ростова-на-Дону на сайте «Тинькофф журнала» рассказывает про хостовый обмен на территории России, с помощью сервиса ей удалось погостить в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде и Улан-Удэ. Чтобы стать участником клуба, нужно зарегистрироваться на сайте и разместить свое предложение о желаемом обмене. В предложении необходимо представить фотографии и описание меняемого жилья, а также дату и нужную страну.

Женское сообщество

Еще один сайт — womenwelcomewomen.uk. Он создан специально для женщин-каучсерферов. Сообщество насчитывает 2400 участниц из более чем 80 стран мира, включая Россию. Большинство участниц — женщины старше 50 лет, которые любят путешествовать и знакомиться с местными жителями. Именно поэтому они радушно принимают друг друга во время своих приключений. Для того чтобы присоединиться к клубу и стать его полноправным участником, необходимо зарегистрироваться на портале, заполнить анкету и внести вступительный взнос.

Минусы

Однако есть и оборотная сторона медали в таких приключениях. Несмотря на стремление сервисов к максимальной открытости для пользователей, проблемы безопасности путешественников все же существуют, не исключен риск краж и домогательств. Можно разочароваться и бытовыми условиями. Кстати, в каучсерфинге не стоит ожидать высокого уровня комфорта. Поэтому при выборе хоста или гостя стоит тщательно изучить профиль, рейтинг и отзывы, в которых участники сообществ делятся и своим неудачным опытом.

Диана Дерябина