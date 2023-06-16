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«Первая линия» отвечает за благополучие

Стиль За здоровьем

За пять лет своего существования курорт «Первая линия. Health Care Resort» на побережье Финского залива стал проектом, активно ведущим деятельность в области well-being.

«Первая линия» — российский курорт, реализующий концепцию 4Р-медицины и целостный подход к управлению здоровьем, включая не только физическое, но и ментальное, духовное и эмоциональное состояние. 4Р-медицина — это концепция, основанная на четырех понятиях: prediction — предупреждение, prevention — предотвращение, personalization — персонализация и participation — участие. Это значит, что современная медицина должна быть обращена к каждому персонально, быть профилактической, а пациент должен стать равноправным партнером врача.

Wellness-среда курорта складывается благодаря синергии доказательной и превентивной медицины, науки и искусства, трендов и инноваций в области well-being. Здесь открылась академия биохакинга с программами по оптимизации работы организма, состояния здоровья и самочувствия, доступен тест Phenoage, который позволяет определить биологический возраст.

Одна из последних инновационных разработок курорта — комната ментального благополучия. Это пространство с бесконтактной терапией с помощью мультимедиа-технологий и искусства. Таким образом воздействуют на все органы чувств, включая зрение, слух, тактильные ощущения и обоняние.

Ментальная гигиена — часть оздоровительной культуры «Первой линии». Для управления эмоциями, чувствами и переживаниями на курорте была разработана практика ведения эмоционального дневника, которая помогает понять себя, раскрыть творческий потенциал, понять свои цели и мотивации. Фиксация своих мыслей, чувств и действий, как полагают специалисты курорта, помогает отразить взаимосвязи между самоощущениями и их последствиями, показать истинные стремления. Все врачи курорта, занимающиеся оздоровлением гостей, прошли обучение и аккредитацию в UCF Russia (International Coaching Federation) в рамках авторской программы «Врачи как менторы». Это позволяет проводить мотивационное консультирование, побуждать человека к изменению своего здоровья и учить использованию в повседневной жизни тех методов, которым человек научился в рамках оздоровительной программы.

Сегодня «Первая линия» реализует более 15 программ prevent age и 30 оздоровительных модулей с глубокой диагностикой организма и терапевтическими методиками различной продолжительности и интенсивности. Концепция курорта в области оздоровления заключается в балансе семи составляющих стратегии здоровья: питания, физической активности, окружающей среды, ментального благополучия, исследований и терапии, а также эстетики, социума и культуры.

За пять лет гостями «Первой линии» стали более 10 тыс. человек. Инфраструктура курорта включает 70 премиальных номеров, 35 медицинских кабинетов с современным оборудованием, бальнеологический спа-комплекс, косметологическое отделение с аппаратными методиками, лабораторию красоты, авторский ресторан персонализированной кухни и детокс-бар, фитнес-пространство и 4,5 га окруженной хвойным лесом территории с микроклиматом заповедной зоны «Комаровский берег».

Альбина Самойлова

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