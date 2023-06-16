«Зрение» в фокусе

Петербург традиционно держит марку флагмана медицинского туризма. За последние годы наблюдается приток желающих поправить здоровье.

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Медицинский туризм входит в топ-5 причин для посещения Северной столицы, по данным «Турбарометра Санкт-Петербурга». Клиники и оздоровительные организации города давно завоевали известность благодаря современным технологиям и квалифицированным врачам, а также грамотно обустроенному пространству для обслуживания.

Одно из самых востребованных направлений медицинских услуг — офтальмология. Учитывая повышенный спрос, клиники предлагают проверенные методики по коррекции зрения на высотехнологичном оборудовании, а также заботятся о комфорте проживания во время лечения. Одним из таких медучреждений является центр «Зрение», входящий в Российскую ассоциацию медицинского туризма. Центр включает в себя не только офтальмологическую клинику высокого класса, но и обслуживающую инфраструктуру с культурной составляющей: от отеля до музея и арт-галереи. В этой частной клинике работают врачи-офтальмологи и хирурги, владеющими передовыми методиками лечения даже самых сложных заболеваний глаз. Центр «Зрение» представляет собой целую экосистему: в одном пространстве на Петроградской стороне рядом с метро «Спортивная» находятся несколько отделений (центр лечения заболеваний сетчатки, центр лечения катаракты, рефракционное отделение и отделение лазерной коррекции, центр детской офтальмологии), аптека, оптика, кафе, отель, учебный центр и даже арт-галерея. Пациенты центра «Зрение» попадают в руки опытных специалистов, за плечами которых тысячи операций, что позволяет им выступать экспертами в своей сфере и преподавателями, наставниками для других офтальмологов. К ним приезжают учиться врачи со всей страны.

Проверенные методы

Врачи центра «Зрение» применяют в практике методы доказательной медицины. В учреждении делают все виды лазерной коррекции близорукости, дальнозоркости и астигматизма (ReLEX SMILE, Femto Lasik, ФРК), а также могут провести замену хрусталика при катаракте, и в целом оказать помощь при различных редких заболеваниях.

Среди инновационных технологий в лазерной рефракционной хирургии (так называемое третье поколение) выделяют ReLEX SMILE, SmartSight и Clear. Из них самая проверенная — ReLEx SMILE, которую используют врачи центра «Зрение». Стоит отметить, что не все клиники выполняют эту операцию, необходимо получить соответствующую лицензию.

По словам рефракционного хирурга центра «Зрение» Сергея Чуба, особых отличий между методами нет: все три типа относятся к последнему поколению коррекции и позволяют вернуться к обычной жизни уже на следующий день после операции. Все методики действуют практически по одному плану, разница лишь в оборудовании и фирмах — производителях лазера.

«Технология SMILE применяется более 15 лет во всем мире и уже доказала свою безопасность и эффективность, в то время как SmarSight и Clear хоть и зарекомендовали себя хорошо, не имеют клинических данных. Впрочем, не исключено, что они появятся в ближайшее время. Хирурги имеют большой опыт в применении методики SMILE, знают возможные осложнения, ранние и отдаленные результаты, риски, особенности хирургии в нетипичных случаях, которые встречаются часто (тонкие роговицы, высокие степени аметропии)»,— поясняет господин Чуб.

Чтобы мир не казался тусклым

Одно из самых частых возрастных заболеваний глаз — катаракта. По словам врача-офтальмолога, хирурга центра «Зрение» Марины Максимовой, заболевание диагностируется у большого числа людей после 50 лет, а у перешагнувших рубеж в 80 лет болезнь проявляется в 100% случаев. Помимо возрастных, есть и другие причины развития катаракты: сахарный диабет, травма глаза, отслойка сетчатки, миопия высокой степени. Не исключена и генетическая предрасположенность. Если глаза стали чувствительны к свету, изображение двоится, а предметы теряют четкость и расплываются, то самое время записаться на прием к офтальмологу. Стоит помнить, что это заболевание является основной причиной слепоты в мире.

В центре «Зрение» лечение катаракты происходит быстро и безболезненно. Обследование, диагностика, сдача всех необходимых анализов занимают не более часа, а время самой операции — 10 минут. Оборудование позволяет выполнять операции с самыми сложными случаями катаракт. «Преимущества лечения катаракты в центре — это минимум потраченного времени на обследование, весь спектр диагностической линии, подбор самых сложных и современных искусственных хрусталиков и отсутствие очереди на операцию. Можно обратиться к любому доктору с самыми сложными случаями,— поясняет госпожа Максимова.

Лечение с комфортом

Все процедуры в клинике могут проводиться без госпитализации, но для иногородних пациентов создан отель с комфортными номерами. Гостей Петербурга встретят в аэропорту или на вокзале, организуют трансфер до клиники. Сотрудники клиники помогут с приобретением билетов, оформлением визы, переводом документов и даже спланируют культурную программу. При желании пациенты из других городов и стран могут поселиться и в отелях — партнерах клиники «Зрение». В офтальмологический центр приезжают не только пациенты, но и специалисты из других медицинских учреждений. На базе центра «Зрение» работает лицензированная площадка для обучения медицинских кадров. После образовательных курсов ординаторы, офтальмологи получают сертификаты и удостоверения государственного образца.

Алла Михеенко

Город принял

За последние два года общее количество медицинских туристов в Петербурге составило 350 тыс. человек, по данным www.tourism.interfax.ru. В общей сложности они потратили более 2 млрд рублей. Приезжают не только из регионов России, но и из-за рубежа. По данным городского комитета по развитию туризма, за прошлый год более 300 медицинских и санаторно-курортных организаций приняли 51 тыс. иностранных туристов из ОАЭ, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Индии, Ирана и других стран. Чаще всего в Петербург едут за высокотехнологичной медицинской помощью.