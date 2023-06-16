Чай и ручная вышивка

Возрождая русские традиции, гранд-отель «Европа» представляет «Чаепитие с крестецкой строчкой» в сервировке от прославленной новгородской мануфактуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Гранд Отель «Европа» Фото: Гранд Отель «Европа»

Закуски, мини-десерты, блинчики с красной икрой и бокалом игристого подают за столом, накрытым скатертью с ручной вышивкой. На серебряной этажерке — и ассорти мини-сэндвичей: маринованный лосось на ржаном бисквите, брускетта с прошутто и маринованной грушей, террин из утиной печени на царской коврижке с клубникой, корзиночка из пармезана с муссом из сыра грюйер. В качестве десерта — булочка шу с кремом шантильи, макарун с черной смородиной, греческий йогурт с бисквитом и свежими ягодами, свежая клубника в розовом шоколаде.

В гармонии с изделиями крестецкой строчки — яркий сервиз с позолотой и фольклорными мотивами «Красный петух» Императорского фарфорового завода.

Традицию послеобеденных чаепитий Николай II «привез» из Англии, где познакомился с культурой five o’clock tea в компании своего дяди короля Эдуарда VII. В годы Серебряного века мода на чаепития вышла далеко за пределы царского двора, став частью петербургского гастрономического ландшафта.

Зося Пашковская