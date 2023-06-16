Восточный ветер в Царском Селе

25 июня в Екатерининском парке пройдут театрализованные модные показы в рамках ежегодного арт-проекта «Ассоциации» музея-заповедника «Царское Село».

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Тема этого года — «Восточный ветер». На этот раз музей предложил петербургским дизайнерам одежды, участвующим в проекте, посвятить свои коллекции путешествию великого князя Николая Александровича (будущего императора Николая II) на Восток в 1890–1891 годах.

Впервые «Ассоциации» прошли в 2009 году. С тех пор практически каждое лето дизайнеры представляют коллекции от кутюр на заданную музеем тему. Среди участников проекта — Лилия Киселенко, Стас Лопаткин, Янис Чамалиди, Татьяна Парфенова. Театрализованные показы объединяют историю и современность, классическое и авангардное искусство, театр, музыку и моду.

Зося Пашковская