Давай улетим

Перемещения в пространстве стали обыденностью. Некоторые умудряются жить, где хотят, и при этом даже работать. Дистанционно. Вообще все дистанционное нынче в тренде: заказы, общение, работа, покупки… Не вставая с дивана, можно пережить разные опыты. Но все это при ближайшем рассмотрении выглядит каким-то суррогатом реальности, хотя экономит время и нервы. Которые тратятся тоже не всегда так, как хотелось бы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

И все-таки, чтобы ощутить, пережить, вдохнуть и выдохнуть, надо с дивана встать и куда-то пойти, поехать, полететь, побежать… Маршрутов для путешествий множество. Даже при всех нынешних препонах и преградах. И чем дальше улетаешь, тем непривычнее и удивительнее становится мир вокруг. И когда возвращаешься, на многое смотришь другими глазами. В общем, хорошо улетать. И обещать вернуться — тоже неплохо.

Елена Федотова