Петербург: новое знакомство

Звучит банально, а все же Петербург — город удивительный. И удивителен он не только классическими, всем известными достопримечательностями, но и фантастической многогранностью или даже многослойностью. Подтверждение тому — все новые оригинальные экскурсии и маршруты, открывающие город с новой, часто неизвестной даже коренным петербуржцам, стороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Провести семейные каникулы в Северной столице — отличная идея, особенно если в путешествии учитываются интересы всех членов семьи, включая самых маленьких. Да, почти во всех музеях города в том или ином виде есть детские программы, и многие весьма занятные. Но как быть со знакомством с городом? Выход — авторские обзорные экскурсии.

Одна из самых необычных в своем роде — «Котопутешествие с Гуленой» для детей от четырех лет и, конечно, их родителей. Тур этот тематический и посвящен роли кошек в истории Петербурга. В ходе полуторачасовой прогулки по петербургским дворам экскурсовод и его игрушечный кот Гулена расскажут о том, как сибирские коты помогали Ленинграду во время блокады, о роли казанских котов в жизни Эрмитажа, а еще познакомят с кошкой Василисой и Бродячей собакой.

У этого же экскурсионного бюро есть еще одна занятная прогулка по Петербургу: «История конфетного фантика», посвящена она «сладкому» прошлому города и проходит в формате неспешного променада по Невскому, где кондитерских дел мастера с незапамятных времен открывали свои магазины. К слову, в одно из самых известных торговых предприятий Петербурга — магазин купцов Елисеевых — также организуются экскурсии, в том числе детские. Один из вариантов такого тура можно найти на платформе индивидуальных экскурсий Sputnik8.

«Не крыши, а дух захватывает!»— обещает компания «Культурный кот», организатор экскурсии «Не-крыши Петербурга». Действительно, увидеть город с высоты — уникальный шанс. Не всем детям под силу забраться на купол Исаакиевского собора, а вот подняться на специально оборудованные безопасные обзорные площадки — задача вполне выполнимая. На экскурсию допускаются дети от девяти лет.

Узнать и попробовать

Уже не первый год Петербург гордо несет звание гастрономической и барной столицы страны. При этом знакомство как с ресторанами, так и с питейными заведениями города можно превратить в увлекательное и — главное! — познавательное времяпрепровождение. Подобные мероприятия регулярно организует «Дом культуры Льва Лурье». Одно из них посвящено легендарному петербургскому ресторану «Донон», в котором когда-то собирались сливки высшего общества. За обедом в стиле и по рецептам прошлых эпох известный шеф-повар Илья Лазерсон расскажет об истории ресторана, его завсегдатаях и, конечно, вкусах и блюдах. Похожее познавательное приключение ждет участников «Обеда по Пушкину» — еще одной интерактивной гастрономической лекции с Ильей Лазерсоном, также организуемой «Домом культуры Льва Лурье».

Любителям ночной жизни стоит обратить внимание на барные туры на платформе Sputnik8. Некоторые из них предполагают исключительно отрыв и веселье, другие — погружение в историю зарождения и развития ночной жизни Северной столицы.

Самые модные заведения авторской кухни предлагает посетить гид Анастасия: ее предложение есть на портале Tripster. В программе — посещение наиболее ярких ресторанов Петербурга, в числе которых лауреаты авторитетных гастрономических премий GQ и WhereToEat.

Сквозь призму личности

Во все эпохи в Петербурге жили незаурядные личности, и увидеть город сквозь призму их быта, жизни, мировоззрения часто куда ценнее, чем выслушать классическую лекцию об истории основания Северной столицы. Помимо очевидных героев прошлого, по памятным местам которых возят многочисленные экскурсии, есть туры, связанные и с именами или не вполне очевидными или новыми — людей, которые живут в городе здесь и сейчас.

Если говорить о персоналиях исторических, то здесь заслуживает внимания экскурсия от бюро Excava «Жандарм империи, или Вдоль Мойки с Бенкендорфом», посвященная противоречивой фигуре доверенного лица Николая I, создателю тайной полиции и шефу жандармов Российской империи.

Еще один оригинальный маршрут проходит по промышленным районам Петербурга и знакомит со всемирно известной фамилией Нобель, которая, как оказывается, неразрывно связана с Петербургом и русской армией. Тур так и называется: «Империя братьев Нобель — сага о русских Рокфеллерах», а найти и забронировать его можно на сайте проекта Tripster.

Много интересного о городе можно узнать и у современников. Так, «Дом культуры Льва Лурье» предлагает отправиться на встречу-квартирник с Юрием Молодковцем, фотографом-художником Эрмитажа. На по-домашнему уютной встрече обсуждают вопросы красоты и гармонии, будущего и прошлого, искусства и живописи — разумеется, в истинно петербургском контексте.

«Петербургские визиты. В мастерскую к скульптору Дмитрию Каминкеру» — отличная возможность познакомиться с большим художником, а еще — посетить почти неизвестное случайному туристу место под названием «Деревня художников» в Озерках. Кстати, Дмитрий Каминкер, в мастерскую которого и приглашает «Дом культуры Льва Лурье»,— один из основателей этой уникальной «деревни».

Художник, что рисует…

В продолжение темы художников стоит упомянуть арт-экскурсии: их в Петербурге немало. Каждая по-своему интересна, а особенно те, что посвящены не вполне законному виду искусства — стрит-арту. Авторы прогулки «Стрит-арт на Петроградке» сразу честно предупреждают: некоторые шедевры уличных художников экскурсанты увидят только в виде фотографий, поскольку оригинальные творения закрашены коммунальными службами. Но в программе есть и сохранившиеся стрит-арт-картины, а еще — рассказ о зарождении и развитии искусства уличных художников, разных жанрах и форматах стрит-арта.

Знакомство со стрит-артом центральной части города от бюро «Небанальный Петербург» — это возможность увидеть легендарные уличные портреты Виктора Цоя и Сергея Бодрова, картину «Алые паруса» и множество других образцов петербургского стрит-арта.

Тем, кто чувствует в себе творческий потенциал, стоит обратить внимание на интерактивные экскурсии — например, прогулку по наиболее фотогеничным местам Петербурга («Инста Питер» от гильдии TakeAGuide) или тур-скетчинг, во время которого вы выберете и собственноручно запечатлеете понравившуюся панораму города. Уметь рисовать необязательно: экскурсантов сопровождает художник, который подскажет, научит, поможет. Тур доступен к бронированию на платформе Tripster.

Театр начинается…

Театрализованные экскурсии по городу — совершенно особый жанр и, конечно, незабываемые впечатления. К тому же Петербург славится своей театральной школой, а это самым положительным образом сказывается на качестве таких туров.

Фонарщик Фаролеро и Часовщик Клокуокер — персонажи, в компании которых открывать Петербург особенно увлекательно. Групповые экскурсии проводятся в вечернее время, что, безусловно, добавляет им атмосферности. Фонарщик предлагает на выбор (в групповых турах) два маршрута: «Дорога к мечте» и «Хранители города». Каждый очень нетривиален и доверху наполнен неожиданными фактами, удивительными историями и, конечно, волшебством и истинно петербургской мистикой.

Еще большим мистицизмом пронизана «Прогулка со Смертью по Васильевскому острову», записаться на которую можно через Tripster. Театрализованный спектакль с элементами квеста проведут настоящая Смерть с косой и аудиогид, из которого будет звучать голос Марии Гамильтон, фаворитки Петра I. Участникам предстоит узнать много интересного о Васильевском острове и решить несколько загадок, освободив, таким образом, душу Марии. Общаться со Смертью во время экскурсии не возбраняется.

Свои истории о Петербурге — необычные и очень захватывающие — готов рассказать и Нос, персонаж повести Николая Гоголя. В программе — не самые популярные достопримечательности города (вроде цирка Чинизелли или парадной доходного дома Елисеева), множество любопытных фактов (например, кто такие будочники или как боролись с пожарами в начале XIX века), а еще фокусы и даже предсказания. Да, помимо Носа, в прогулке участвует также майор Ковалев собственной персоной (хозяин того самого Носа). Платон Кузьмич, кстати, весьма разговорчив и пребывает во время экскурсии в весьма благодушном настроении. Что, впрочем, объяснимо: нос-то его здесь, рядом.

Алина Богданова