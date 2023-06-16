Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пулково — безопасность и экономика впечатлений

Вступительное слово

Сегодня через Пулково летает 16% населения страны. Сетка полетов объединяет 69 городов России из 50 регионов и 48 зарубежных направлений. Сделать ожидание рейса комфортным, создать атмосферу спокойствия и уюта, предоставить пассажирам возможность отдохнуть перед полетом — настроиться на положительные эмоции — наша задача.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сервис Пулково «заточен» на оперативность. Мы стремимся декодировать вкусы и предпочтения пассажиров. С этой задачей успешно справляются 73 концепта: 23 из них составляет сетевой масс-маркет и 50 — локальные бренды. Таким образом, мы настраиваем матрицу арендаторов так, чтобы каждый пассажир мог найти что-то интересное и полезное для себя. Первое наше правило для резидентов — заметный дизайн. Поэтому у нас есть необычные объекты: и шале, и сакура, и винное дерево. За последние три года компании обновили свои концепты на 60%, вложив немалые средства, и процесс обновления не останавливается. Тревел-ритейл во многом «заточен» под особенности Петербурга, его оригинальные бренды, и мы всегда идем в партнерстве с сильными командами. Например, в сегменте F&B реализована современная концепция фуд-маркета с присутствием сильнейших ресторанных брендов.

Наше преимущество — это постоянный обмен информацией в формате, который позволяет правильно подбирать микс решений для каждого рейса. Принцип нашей работы — «бесшовное» обслуживание. Это достигается за счет объединения людей, технологий и инноваций. Мы стремимся быть самым комфортным аэропортом для пассажиров и авиакомпаний.

Леонид Сергеев, генеральный директор компании «Воздушные Ворота Северной Столицы», управляющей аэропортом Пулково

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...