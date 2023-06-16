Пулково — безопасность и экономика впечатлений

Сегодня через Пулково летает 16% населения страны. Сетка полетов объединяет 69 городов России из 50 регионов и 48 зарубежных направлений. Сделать ожидание рейса комфортным, создать атмосферу спокойствия и уюта, предоставить пассажирам возможность отдохнуть перед полетом — настроиться на положительные эмоции — наша задача.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сервис Пулково «заточен» на оперативность. Мы стремимся декодировать вкусы и предпочтения пассажиров. С этой задачей успешно справляются 73 концепта: 23 из них составляет сетевой масс-маркет и 50 — локальные бренды. Таким образом, мы настраиваем матрицу арендаторов так, чтобы каждый пассажир мог найти что-то интересное и полезное для себя. Первое наше правило для резидентов — заметный дизайн. Поэтому у нас есть необычные объекты: и шале, и сакура, и винное дерево. За последние три года компании обновили свои концепты на 60%, вложив немалые средства, и процесс обновления не останавливается. Тревел-ритейл во многом «заточен» под особенности Петербурга, его оригинальные бренды, и мы всегда идем в партнерстве с сильными командами. Например, в сегменте F&B реализована современная концепция фуд-маркета с присутствием сильнейших ресторанных брендов.

Наше преимущество — это постоянный обмен информацией в формате, который позволяет правильно подбирать микс решений для каждого рейса. Принцип нашей работы — «бесшовное» обслуживание. Это достигается за счет объединения людей, технологий и инноваций. Мы стремимся быть самым комфортным аэропортом для пассажиров и авиакомпаний.

Леонид Сергеев, генеральный директор компании «Воздушные Ворота Северной Столицы», управляющей аэропортом Пулково