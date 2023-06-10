Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Россиянка Корнеева победила на юниорском Roland Garros

Россиянка Алина Корнеева обыграла перуанку Лусиану Перес Аларкон в финале юниорского Открытого чемпионата Франции. Матч завершился со счетом 7:6 (7:4), 6:3 в пользу россиянки.

Предыдущая фотография

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский

Следующая фотография
1 / 8

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский

Позднее сегодня, 10 июня, Корнеева вместе с японкой Сарой Саито сыграет в финале юниорского Roland Garros в женском парном разряде. Их соперницами станут американки Клерви Нгуну и Тайра Катерина Грант.

15-летняя Корнеева занимает 331-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Сегодняшняя победа для нее стала второй за год в юниорских турнирах Большого шлема. До этого она выиграла Открытый чемпионат Австралии.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...