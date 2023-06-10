Россиянка Корнеева победила на юниорском Roland Garros

Россиянка Алина Корнеева обыграла перуанку Лусиану Перес Аларкон в финале юниорского Открытого чемпионата Франции. Матч завершился со счетом 7:6 (7:4), 6:3 в пользу россиянки.

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Позднее сегодня, 10 июня, Корнеева вместе с японкой Сарой Саито сыграет в финале юниорского Roland Garros в женском парном разряде. Их соперницами станут американки Клерви Нгуну и Тайра Катерина Грант.

15-летняя Корнеева занимает 331-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Сегодняшняя победа для нее стала второй за год в юниорских турнирах Большого шлема. До этого она выиграла Открытый чемпионат Австралии.

Лаура Кеффер