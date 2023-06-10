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Умер народный художник Алексей Шмаринов

Народный художник РФ, член президиума Российской академии художеств (РАХ) Алексей Шмаринов умер в возрасте 90 лет, сообщили ТАСС в пресс-службе академии. Там уточнили, что он скончался вчера, 9 июня, подробности не приводятся.

Алексей Шмаринов

Алексей Шмаринов

Фото: Великжанин Виктор / ТАСС

Алексей Шмаринов

Фото: Великжанин Виктор / ТАСС

В академии сообщили, что Алексей Шмаринов ставил перед собой «сверхзадачу» — «увидеть и показать божественную красоту мироздания». «Главная тема творчества художника — героическая история и современная жизнь России, самобытная красота родной земли»,— добавили в академии.

С 1997 года Алексей Шмаринов руководил Творческой мастерской графики Российской академии художеств в Москве. Также курировал Московский академический художественный лицей. За свою карьеру занимался станковой графикой, иллюстрированием и оформлением книг. Составил несколько сборников — «Россия героическая. Рассказы русских летописей и воинские повести XIV–XVI веков», «Кто с мечом…», «На поле Куликовом», также выпустил публицистическую серию «Сохраним нашу Землю».

Лаура Кеффер

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