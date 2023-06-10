Компания Apple представила свою первую гарнитуру дополненной реальности Vision Pro. «Ъ» спросил предпринимателей, блогеров и представителей индустрии, как они относятся к таким технологиям.

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Валентин Петухов, создатель и владелец YouTube-канала Wylsacom:

Фото: Wylsacom / youtube.com

— В каком-то смысле за этой технологией будущее. Это то, о чем говорили и писатели-фантасты, и авторы фантастических фильмов. Но это не массовый продукт, что для Apple немного странно, это ведь консюмерская компания, которая не делает pro- и бизнес-решения, а выпускает продукцию массового сегмента.

Пока непонятно, для кого этот продукт. Пока это интересное, очень гиковское технологическое устройство. У меня ощущение, что эта версия для пионеров технологий. Может быть, раскачается ко второй или третьей версии, а пока больше вопросов.

Опыт Google показал, что люди не очень любят надевать какие-то странные штуки на лицо, глаза, вспомним неудачу Google Glass. А эта штука — и не очень легкая, и небесшумная. И странно, что никто из представителей компании не вышел и эту гарнитуру не надел.

Екатерина Филатова, президент Ассоциации AR/VR и интерактивных технологий (AVRA):

Фото: Ассоциация дополненной и виртуальной реальности

— Технологии виртуальной и дополненной реальности — это новый формат взаимодействия с информацией. Мы можем оказаться в необычном пространстве — реальном или фантастическом, развлекаться или обучаться, проектировать, создавать произведения искусства или смотреть кино.

Как пользователю мне интересен игровой опыт и просмотр креативных фестивальных работ. Представьте, что в момент можно оказаться на Венецианском карнавале, выбрать наряд, прокатиться на гондоле, посмотреть необычные пейзажи. Или оказаться в сюжете картины. Или опуститься на дно океана и плавать в пещерах рядом с уникальными и редкими рыбами.

Для бизнеса виртуальная реальность применяется больше в обучении персонала — люди быстрее и детальнее запоминают информацию. В VR можно обучать работе с опасными объектами или отрабатывать поведение в чрезвычайных ситуациях.

Дмитрий Пучков (Goblin), блогер, писатель, переводчик:

Фото: Павел Каравашкин, Коммерсантъ

— Потенциально хорошо отношусь, но все, что я видел, обладало достаточно скромными качествами. Нужен прибор, который легко носить, например похожий на стандартные очки, сейчас все значительно тяжелее и малокомфортно. Хорошо получается в шлеме, где два монитора перед глазами и звук в ушах, но это очень тяжело.

У Apple — компромисс, что-то вроде лыжной маски, но тоже тяжело, на голове долго не проносишь. Кроме того, нужны могучие компьютеры, чтобы проецировать изображение и давать звук в хорошем качестве. Может, у них уже такое есть, хотя я сильно сомневаюсь.

Вообще успехи не только у Apple, но и у других достаточно скромные: вы не попадаете в волшебный мир, а перед вами квадратик, в котором вы что-то можете делать. Да, местами удобно, интересно, но конкуренты «яблочных» технологий давно свои работы забросили, а Apple внезапно взялась. Наверное, они уверены, что сработают имидж, реклама, все купят даже по $3,5 тыс. и прокричат: «Как все здорово!» Но мне это кажется сомнительным.

Дмитрий Смит, сооснователь и президент Федерации компьютерного спорта России:

Фото: Архив Дмитрия Смита

— Я отношусь с большим интересом, так как они представляют потенциальную возможность для дальнейшего развития киберспорта. Федерация компьютерного спорта России уже давно проводит соревнования с использованием подобных технологий. Мы планируем интегрировать их в наши турниры и в дальнейшем. Я и сам пробовал погружаться в виртуальную реальность — и скажу вам, это весьма захватывающе.

Илья Флакс, основатель и генеральный директор компании Fibrum:

Фото: Fibrum

— У этих технологий широкий спектр применения — не только развлечение, но и образование, медицина. Наша компания уже девять лет развивает технологию виртуальной и дополненной реальности. Учитывая подход, амбиции и ресурсы Apple, можно ожидать нового большого шага для этой индустрии. Пока это все, конечно, дорого. Сейчас это больше продукт для технологических гиков и энтузиастов, готовых выложить большую сумму за этот девайс. Думаю, что следующая версия будет более бюджетной.

Максим Хорошев, видеоблогер, ведущий канала Rozetked на YouTube:

Фото: Личный архив Максима Хорошева

— Если такая штука заменит хороший и дорогой монитор, то почему бы ее не купить вместо монитора. Ты можешь сесть за стол и поработать в этом шлеме. Недавно мы снимали в гарнитуре PS (PlayStation) VR2, в которой я смог провести не более десяти минут. Меня начинало подташнивать, что нормально для большинства людей. Естественно, к этому можно привыкнуть. Пока гарнитуру от Apple мы не пробовали, поэтому не могу сказать, насколько точно она определяет положение человека в пространстве и передвигает объекты.

Многие компании пытались что-то вывести на рынок, десять лет назад Google пытался вывести Google Glass, но из этого ничего не получилось, продали всего несколько тысяч штук. Это было гиковское устройство. То, что представила Apple, больше подходит для обычного потребителя, но занимающегося какой-то творческой профессией, например монтаж видео, работа с графикой, с изображением. Но не игры. Почти все, что делалось раньше, делалось для игр, а здесь — для работы.

Сейчас это большой шлем, но будет дешеветь и уменьшаться, чтобы превратиться в очки, а через много лет — в линзы. Мне кажется, сейчас он настолько дорог, что может провалиться.

Иван Браницкий, инвестор, партнер венчурного фонда для стартап-проектов GVA Fund:

Фото: из личного архива Ивана Браницкого

— Это один из возможных будущих сценариев человечества, развитых стран как минимум. Современный сценарий древнеримских «Хлеба и зрелищ». Значит, инвестиции в эти области будут расти линейно. Но также очевидно, что AR уже совершил прорыв — например, в сфере медицины, а также решает задачи, связанные с обучением, безопасностью, внешней и внутренней коммуникацией и даже с лечением и реабилитацией.

Леонид Каганов, писатель-фантаст, сценарист, программист:

Фото: instagram.com / lleokaganov, @lleokaganov

— Считаю, технологии делятся на те, которые изменяют качество жизни, и те, которые добавляют мелкие штрихи. Вот спутниковая навигация. Ты заблудился, но достал смартфон, и вот твоя точка на карте плюс-минус семь метров. Или Google-объектив с переводом — наводишь смартфон на иностранный текст и читаешь его на русском. Качество жизни резко повысилось!

Но вот другой пример: ты видишь, например, стенд с совой. Применяешь дополненную реальность — и вот вместо стенда оживший ролик о жизни сов, который, правда, приходится досматривать, окаменев, чтобы кадр не выпал из рамки. Хотя тот же ролик ты мог нагуглить сам и посмотреть более удобным способом. Игрушка для ребенка на один раз. Возможно, поэтому и Google-очки, и даже 3D-кинотеатры не оправдали надежд: идея увлекает, но на практике — слишком мелкую и неуникальную информацию они добавляют к реальности, требуя взамен дорогих усилий и неудобных аксессуаров.

Дополненная реальность непременно будет, но сначала должно что-то измениться. Либо создание контента и порог вхождения пользователя подешевеют до нуля и будут предустановлены у всех, и тогда все привыкнут смотреть расписание электричек, наведя очки на рельсы, а традиционные табло вымрут. Либо будут изобретены задачи и инструменты (для хирургов, скажем, или для магазинов самообслуживания) настолько новые, что без виртуальной/дополненной технологии были немыслимы. И тогда дело пойдет. А сейчас человечество отвлеклось на искусственный интеллект — именно здесь нас ждут самые качественные прорывы, а не в сфере подстановки красивых картинок в экраны и очки.

Александр Грек, главный редактор журнала TechInsider:

Фото: Сетевое издание TechInsider

— Пик виртуальной реальности пришелся где-то на 2020 год, когда вышел Oculus Quest 2. Это классный аттракцион, но людям он оказался не нужен. Большинство людей, которые купили очки виртуальной реальности для данной игры, пользуются ими реже, чем раз в месяц. У меня три штуки лежат, достаю, только когда гости приходят, чтобы показать, и все.

Денис Рогов, основатель и директор сети клубов и арен виртуальной реальности Portal VR:

Фото: Личный архив Дениса Рогова

VR — это не только про игры. Пока технология проходит этап становления через развлечения, но на следующем этапе виртуальная реальность станет все больше инструментом обучения, коммуникаций, творчества.

Бизнес в сфере VR имеет определенную специфику. В традиционных сферах развлечения вы купили карусель, и она у вас в течение 10–15 лет работает с техническим обслуживанием. В VR тенденции и скорость их распространения гораздо быстрее, поэтому изначально нужно закладывать бизнес-модель, учитывая амортизацию оборудования, его замену и обновление контента. VR-бизнес весьма рентабелен. Арены и клубы, которые мы открываем, окупаются в среднем за полтора года. Это достаточно хороший результат. Рынок VR растет и будет продвигаться дальше. Я не вижу равнодушных людей, все в восторге и легком шоке.

Группа «Прямая речь»