Джокович вышел в финал Roland Garros

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл занимающего первое место в рейтинге ATP испанца Карлоса Алькараса в полуфинале Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Продолжавшаяся 3 часа 23 минуты встреча завершилась со счетом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. Соперником серба в финале станет победитель матча между Каспером Руудом (Норвегия) и Александром Зверевым (Германия).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новак Джокович

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Новак Джокович

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

36-летний Новак Джокович занимает третье место в рейтинге ATP, выиграл 22 турнира Большого шлема в одиночном разряде.

20-летний Карлос Алькарас выиграл 10 турниров ATP в одиночном разряде.

Призовой фонд Roland Garros составляет €49,6 млн. Финал в мужском одиночном разряде состоится 11 июня.

Мария Федотова